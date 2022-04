Maternità surrogata e stato etico

Ci sarebbe poco da discutere sulla questione della maternità surrogata, il cui divieto -insieme ad altri- è stato stabilito dalla legge 19 febbraio 2004, numero 40. Infatti, non solo nessuna delle sentenze della Corte costituzionale ha inciso su di esso, ma addirittura la decisione numero 272 del 2017 ne ha confermato la legittimità in relazione alla necessità di garantire la «verità della filiazione.»

La questione -accantonando i risvolti religiosi (molti seri e complessi) - è ora tornata alla ribalta a opera di vari esponenti politici.

Per esempio, il leader della Lega Matteo Salvini ha patrocinato una proposta di legge di iniziativa popolare volta a impedire che la «donna sia usata come oggetto e i bimbi venduti come merce, scegliendo i colori degli occhi».

Mara Carfagna e altri hanno presentato una loro iniziativa che prevede: «Il reato di surrogazione di maternità è perseguibile anche quando è commesso in territorio estero da un cittadino italiano».

E Giorgia Meloni propone che le pene stabilite per il caso in cui in Italia si proceda a questo genere di maternità «…si applicano anche se il fatto è commesso all’estero».

Senza riproporre la basilare questione dello Stato etico (definito dalla Treccani: «…concezione … formulata nella dottrina politica di Hegel, secondo la quale esso non è semplicemente un’istituzione garante dei diritti dei singoli, ma la più alta espressione della vita spirituale della comunità umana, una sostanza etica consapevole di sé, nella cui volontà razionale e universale l’individuo realizza la sua libertà e assume un’esistenza concreta») né quella del discrimine invalicabile tra libertà individuali e attività normativa dello Stato dobbiamo prendere atto che la legislazione attuale crea una inaccettabile disparità di trattamento tra cittadini: gli abbienti possono ricorrere alla maternità surrogata all’estero, gli altri no.

La scelta prospettata dai parlamentari che vorrebbero intervenire in materia è quella di vietare il ricorso a questa pratica anche all’estero introducendo un reato universale di difficile se non impossibile accertamento, di problematica prova, di quasi impossibile processabilità.

Emerge ancora e in modo violento l’idea che la donna sia un corpo privo di volontà e incapace di decidere per se stessa sempre e ovunque e che, perciò, debba essere difesa dalla legge. Una posizione non nuova, visto che capita di sovente che un legislatore nostrano tratti il genere femminile come una specie protetta e da proteggere.

Non è facile capire se la proposta troverà i sostegni politici per diventare legge, mentre è certo che l’attuale Parlamento non si occuperà affatto di risolvere i problemi etici, pratici e giuridici connessi all’esercizio della maternità surrogata: sarebbe la strada maestra per risolvere le questioni aperte.

Tutto e solo fieno nella bottega delle parole di cui si nutre la demogogia.

