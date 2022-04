La guerra vista dall'italia. fra ideali calpestati e gas che scarseggia

«Superior stabat Putin…». Sì, tutti o quasi d’accordo nel deprecare il lurco famelico e spietato lupo Russo intento a sbranare l’agnello Ucraìno. Agnus vittima ma tutt’altro che rassegnato, anzi impegnato allo spasimo con tutte le sue forze in una disperata «guerra guerrigliata» e difensiva dai classici tratti facilmente eroicizzabili: un eroismo a sostegno del quale sembra battere il cuore della maggioranza di noi italiani, emozionati ulteriormente dalla tinta patriottica dei brividi risorgimentali provocati dallo struggente «Va, pensiero», eseguito da orchestra e coro davanti all’Opera di Odessa e veicolato per giorni dai social, sempre ricchi di notizie e soprattutto di immagini di impatto devastante.

E quello dell’informazione è diventato il problema principale, essendo la gestione delle notizie, quelle scelte e quelle scartate, lo strumento con il quale si forma l’opinione pubblica. Finora i nostri operatori hanno scaricato quasi soltanto disastri causati dall’esercito di Putin, sul quale giustamente piovono condanne per aver scherzato a lungo con il fuoco, giocando a suo piacimento da satrapo guerrafondaio, convinto della necessità di mettere una fascia di rassicurante terra di nessuno, un cuscino che contorni i confini russi. Problema classico della stagione hitleriana, quello del territorio da ampliare e quello dei vicini confinanti da tenere sotto controllo, sul quale giocano una partita da incubo atomico Putin e gli Stati Uniti: cioè il gelido Tiranno successore di Cesare-Caesar-Czar-Zar che spadroneggia un Paese di incorreggibile tradizione autocratica, rivale del Paese ritenuto l’esempio di più alta forma democratica, in realtà governato da una Teocrazia che ispira decisioni epocali come lo scatenare la prima Guerra del Golfo, voluta da Bush «perché è Dio che ci chiede di far prevalere il bene sul male».



Certo, stiamo estremizzando la realtà in caricature forse un po’ grossolane, ma è evidente che il mondo dal cosiddetto Dopoguerra, da Yalta a oggi è stato teatro della continua passione per la guerra delle due forze combattutesi spesso anche per interposti alleati: la Nato di qui, il Patto di Varsavia di là. Detto e «stramaledetto» l’algido e crudele figlio del Kgb, che avrà sulla coscienza migliaia di civili, donne e bambini morti sotto i bombardamenti, e le disperate moltitudini fuggiasche, quattro o cinque milioni di esseri coinvolti in un’emergenza di proporzioni bibliche, non si possono liquidare senza un minimo di valutazione le decisioni prese in questi ultimi tempi dai governanti di Kiev. Noi che ci definiamo pomposamente «Occidentali» credenti nella forma Stato-Nazione sosteniamo il principio di autodeterminazione dei popoli. E su questo non si può scherzare, pena la vendetta della Storia che prima o poi scatena la tragedia, vedi il dramma dell’Istria e della Dalmazia, e in misura assai minore quello dell’Alto Adige o Sud Tirolo, per restare a Casa nostra. Russia e America si guardano storti nella vasta area dei Paesi usciti indipendenti dal crollo dell’Unione sovietica, ed è un continuo tirare la corda. Ripetuto che Putin si sia macchiato di un’orrenda nefandezza, che cosa intende fare il Governo di Kiev? Ha una soluzione praticabile per proporre al perfido Russo di aprire al più presto una trattativa di pace? Finora nulla di veramente concreto è comparso sulle scrivanie della diplomazia. Campeggia, inneggiato e giustamente celebrato l’eroismo degli uomini Ucraini che in età dai diciotto ai sessant’anni, hanno accettare l’«invito all’obbedienza», lanciato dai vertici istituzionali, per restare a difendere la patria. Chapeau!

Ma un Governo ha il dovere di prevedere e perseguire la fine delle ostilità, con quella che si chiamava la «Real politik», o la nostra Nenniana «Politique d’abord». Cioè calcolare le forze in campo e valutare il prezzo da pagare in termini di vite umane e della distruzione dell’economia a seconda dell’esito finale. O Kiev intende continuare nella resistenza contro un esercito che sarà comunque prima o poi in grado di fare tabula rasa della nazione? Se è questo lo scenario voluto dal Governo Ucraino, prepariamoci ad assistere a una carneficina spaventosa, perché Putin non si fermerà e continuerà nella terrificante strategia del colpire i civili, donne e bambini in special modo, sì meglio ancora se piccoli e uccisi tra le braccia di madri disperate. Quelle maschere di dolore, quelle scene di morte violenta che seminano il panico e la disperazione, cosa che è la forma più efficace per stroncare il nemico.

Comunque sia eccoci colpiti dalla ricorrente maledizione della guerra. Lodevoli, i nostri due Presidentissimi Draghi e Mattarella pronti a condannarla. Silenzio invece sulla produzione e la vendita di armi e armamenti. Lì si tratta di miliardi. Ma poi, parliamoci chiaro: una guerra qui o là scoppierà sempre. Meglio là che qua. Ma comunque l’importante per noi è che non provochi una crisi di forniture di gas tale da restare al gelo o raddoppiare le bollette già rincarate del cento per cento. La smettessero, sti Russi e Ucraini, non sarebbe affatto male. No?