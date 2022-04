Putin, l'atomica e l'occidente

Dal fronte e da Mosca non vengono certezze. L’evoluzione del conflitto ha smentito i piani elaborati al Cremlino. Kiev non è caduta in poche ore o in pochi giorni, le colonne corazzate che vi erano dirette sono state falcidiate dalle coraggiose truppe ucraine. Le stragi di civili - il cui emblema è Bucha - riportano agli orrori nazisti e fanno pensare a uno stato di sbandamento e frustrazione degli ufficiali e dei soldati russi.

Alexander Dvornikov, il «macellaio di Aleppo» al comando del fronte ucraino, ha introdotto reali novità, la più importante delle quali è l’avanzare delle forze corazzate su strade parallele a una distanza di reciproco sostegno. Si riducono così le capacità ucraine di attaccare e si può procedere in maggiore sicurezza.

L’offensiva russa continua con lentezza, consolidando le porzioni di territorio conquistate e le linee di avanzamento sono coerenti con l’intenzione di aggirare e circondare le posizioni difensive ucraine. Permangono seri dubbi sulla capacità delle forze russe di accerchiare le armate ucraine.

Queste le indicazioni più recenti pubblicate dall’ISW di Washington, uno dei migliori osservatori in funzione. Una tattica, questa di Dvornikov, che comporta tempi così lunghi da poter compromettere il successo. Stanno infatti arrivando importanti armamenti occidentali a Zelenskij e al suo popolo in armi. Con qualche iato temporale dovuto alla logistica e al training, è iniziato il loro dispiegamento in linea. Del resto, in questi ultimi giorni, sono quasi quotidiane le notizie di raid ucraini in territorio russo (è stato attaccato ed è esploso un impianto per la produzione di missili a 160 km da Mosca) che dimostrano una insufficiente attenzione nei confronti delle infiltrazioni avversarie.

La sensazione che Putin abbia perso il controllo della situazione è troppo suffragata da sintomi inequivoci per non far ritenere che l’abbia effettivamente perso. E l’accrescersi delle minacce rivolte all’Occidente è troppo intenso per non essere manifestazione di insicurezza e di perdita di fiducia nella vittoria.

È di poche ore fa il nuovo passo nell’escalation: il taglio dei rifornimenti di gas a Polonia e Bulgaria. Due nazioni che dal punto di vista dell’uso del gas russo sono marginali e che vengono chiamate in causa per intimorire le altre nazioni più esposte, in particolare Germania e Italia. A questa minaccia se ne aggiunge un’altra, pronunciata spesso da Sergej Lavrov, ministro degli esteri: se la Russia vedrà compromessi i suoi interessi ricorrerà all’arma atomica. Putin, in piena follia hitleriana, evoca altresì un’arma nuova e risolutiva, ma di questo in concreto non c’è altra traccia che quella lasciata dal missile ipersonico Kinzhal, che potrebbe essere dotato di bombe nucleari.

Le minacce non sono da prendere sotto gamba.

Ancora una volta la Storia chiama alla responsabilità il mondo occidentale: il dilemma è «vedere» il bluff di Putin o cedere.

Se Winston Churchill condusse il Regno Unito alla scelta dell’onore e, dopo sangue e lacrime, alla vittoria, oggi è ancora peggio: nel caso estremo evocato da Lavrov non ci sarà vittoria per nessuno.

