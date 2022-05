Non abituiamoci all'orrore delle immagini

Gli scheletri dei palazzi anneriti dalle bombe. I volti nei sotterranei sbiancati dall’assenza di luce e scavati dalla paura. Le parole di disperazione di chi povero, tra i più poveri, non ha avuto nemmeno la possibilità di mettersi in salvo ai primi boati della guerra. I racconti delle donne che sono rimaste vive dopo aver subito la morte della dignità quando i soldati si sono divertiti sui loro corpi. Le fosse comuni e l’abisso dell’orrore di Bucha, Borodjanka, Mariupol. E di altri luoghi di cui forse già non ricordiamo più i nomi.

Già, perché forse ci stiamo abituando. Ci stiamo abituando allo scorrere quotidiano di immagini che ormai ci infastidiscono più che indignarci?

E' un interrogativo scabroso. Ma temo che la risposta sia ancora più scandalosa: c’è il rischio che anche questa guerra diventi uno dei tanti argomenti di conversazione, che giorno dopo giorno slitti in avanti nella scaletta delle notizie. E probabilmente nemmeno ce ne accorgeremo, di nuovo riassorbiti nelle nostre quotidianità più o meno banali.

Sembra impossibile poter assuefarsi al male. Eppure non dobbiamo pensare che chi si macchia anche di crimini mostruosi abbia qualcosa di demoniaco. Riferendosi al processo al criminale nazista Eichmann, al quale aveva assistito, Hannah Arendt scriveva ne La vita della mente: «Nessun segno in lui di ferme convinzioni ideologiche o di specifiche motivazioni malvagie, e l’unica caratteristica degna di nota che si potesse individuare nel suo comportamento passato, come quello tenuto durante il processo e lungo tutto l’interrogatorio della polizia prima del processo, era qualcosa di interamente negativo: non stupidità, ma mancanza di pensiero».

Certo, non tutto può costantemente essere al centro della nostra attenzione. «Saremmo rapidamente esausti se fossimo ogni volta sensibili a tale pretesa: la sola differenza fra Eichmann e il resto dell’umanità - aggiungeva però Hannah Arendt - è che, manifestatamente, egli la ignorava del tutto».

È la passione delle idee che ci fa essere umani. Una passione che a volte ha bisogno di trasformarsi in indignazione per mantenerci vivi in un presente illuminato dalla memoria che nutre il futuro. Le immagini dell’Ucraina devono continuare a tormentarci. Devono diventare, sì, un fastidio. Ma per le nostre coscienze.