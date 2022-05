Il buono dell'Europa che affiora dalla crisi

È difficile trovare risvolti positivi in una tragedia come quella dell’invasione russa dell’Ucraina, che ovviamente è fatta solo di lutti, soprusi e devastazione umana e materiale. Ma volendo per un momento mettere da parte tutto questo per analizzare un altro aspetto, o meglio una conseguenza, di tale vicenda, non si può non considerare come, di fronte a una così grande catastrofe, qualcosa di buono l’Occidente, e l’Europa in particolare, abbiano saputo tirarlo fuori, un po’ per necessità, un po’ per buona volontà (pur senza tralasciare, purtroppo, le cattive abitudini).

La prima cosa buona che emerge è la solidarietà che i Paesi del nostro continente, e dell’Unione europea in special modo, hanno offerto a una nazione amica e vicina aggredita così brutalmente.

Una solidarietà umanitaria, che non era per nulla scontata, fatta di una mobilitazione senza precedenti per inviare enormi quantità di aiuti e accogliere milioni di profughi: qualcosa di cui l’Europa non si credeva nemmeno capace, ma che invece ha saputo concretizzare in tempi rapidi e in misura stupefacente. Uno slancio corale che ha mostrato

il volto migliore e solidale del vecchio continente.

Accanto alla solidarietà umanitaria c’è stato anche il supporto militare, dapprima incerto, poi via via più convinto e massiccio, in grado di superare resistenze dettate da calcoli politici e timori un po’ vigliacchi. Ma alla fine quelle forniture di armamenti sono partite e ora il flusso è sostanziale e continuo ed è proprio questo ciò che sta permettendo agli ucraini di resistere da oltre due mesi, un tempo che nessuno all’inizio del conflitto si sarebbe sognato di prevedere di fronte all’aggressione del gigante russo.

Un secondo aspetto positivo è l’iniezione di vitalità nei confronti di una Nato che ormai veniva data più o meno esplicitamente in declino. Una crisi internazionale della portata di quella a cui stiamo assistendo, con le conseguenze e i pericoli che comporta anche per tutti noi, ha fatto capire l’importanza dell’esistenza di un’alleanza difensiva che ci tuteli dall’aggressività di chi non solo invade i vicini, ma minaccia anche i meno vicini (ma nemmeno troppo lontani) come noi, muovendo accuse insensate e paradossali e disprezzando esplicitamente la nostra stessa civiltà. L’ombrello protettivo dell’Alleanza atlantica, a partire dai tanto detestati imperialisti americani, alla fine si è scoperto che fa comodo quando ci si trova di fronte alla minaccia lugubre e spaventosa del più grande Paese del mondo. Al punto che perfino chi aveva sempre coltivato convintamente la propria neutralità, come Svezia e Finlandia, si è alla fine dovuto arrendere all’evidenza che di fronte alla brutalità di chi non guarda in faccia nessuno, è meglio abbandonare le cautele e schierarsi nettamente con chi è in grado di offrire una sicurezza che oggi più che mai appare indispensabile.

Il terzo elemento buono che affiora in tutto questo orrore bellico è l’unità di intenti e la solidarietà interna che ha saputo esprimere l’Unione europea. L’unità di intenti è quella che ha permesso a Stati che troppo spesso procedono in ordine sparso di trovare un’unica direzione di marcia contro l’aggressore russo, dettata da valori comuni e dal comune rifiuto di ogni prevaricazione ai danni di una libera nazione sovrana: da qui le sanzioni, gli aiuti e le armi. La solidarietà interna è quella che si sta rivelando dopo la decisione di Mosca di cominciare a bloccare le forniture di gas a due degli Stati considerati «ostili», Polonia e Bulgaria, che però possono continuare a ricevere gas dai Paesi dell’Ue a loro vicini, i quali hanno subito cominciato a convogliare verso di loro il prezioso combustibile che non arriva più dalla Russia. Di questa solidarietà fra nazioni ci sarà probabilmente sempre più bisogno se la situazione dovesse peggiorare e il braccio di ferro energetico dovesse degenerare.

Certo la vecchia abitudine ad agire ciascuno per conto proprio e nel perseguimento del proprio esclusivo interesse particolare – come se non fossimo tutti parte di un’unica organizzazione politica continentale – è dura a morire e in questo anche l’Italia non è stata da meno, affrettandosi a bussare a molteplici porte in Africa e in Medio oriente per rastrellare quante più forniture di gas possibile. E come noi anche gli altri. E se questo atteggiamento è in parte giustificato dalla gravità del momento e dall’urgenza di correre ai ripari, c’è da sperare che quella solidarietà esterna e interna che l’Unione europea sta dimostrando in questa circostanza possa consolidarsi e istituzionalizzarsi, affinché da questa drammatica prova possa derivare uno stimolo definitivo a un’azione coordinata e congiunta, sulle questioni energetiche e non solo, per fronteggiare al meglio questa e qualsiasi altra crisi che si presenterà in futuro. Un futuro che potrebbe anche essere pericolosamente vicino.



francesco.bandini@gazzettadiparma.it