Gli scenari di una guerra prolungata

La guerra di aggressione russa all’Ucraina si sta trasformando, sia dal punto di vista della vera e propria battaglia, (ossia lo scontro in cielo in terra e in mare), per l’avvento della primavera e per il terreno se mpre più secco e che consente l’uso dispiegato dei carri pesanti, sia da quello della guerra come” fenomeno sociale “totale”, su cui Von Clausewitz ha scritto pagine indimenticabili che Marcel Mauss riprenderà poi nella sua meditazione sulle società moderne.

La guerra come «fatto sociale totale» è quella che si profila oggi dinanzi a tutti noi: un conflitto prolungato, che può durare anni e che coinvolge non solo la riproduzione della vita umana sottoposta a rischio estremo per le armi della battaglia, ma altresì la produzione industriale e la rete delle relazioni logistiche. Dai noli marittimi che schizzano alle stelle come i prezzi delle materie prime fossili e alimentari, già provocando rivolte nelle nazioni più povere colpite anche dalla siccità e dal degrado ecologico: si veda il Marocco e l l’Egitto, per sottolineare il pericolo che può venire dal Nord Africa e dal Centro Africa.

Le conseguenze sono angoscia, paura, lutti e stragi, non solo la crisi economica, ma crisi morale, abissi di disperazione e di desolazione. Eppure, sempre le guerre sono accompagnate in forma più o meno intensa da trattative tra le parti, prima informali e che riguardano piccole schiere di tecnici che garantiscono le relazioni internazionali necessarie perché tutto il mondo non si fermi, anche quello dei combattenti: poi, via via, si profilano trattative diplomatiche sempre più o meno intense, a seconda dei rapporti di forza o della resistenza dei sistemi sociali che stanno dietro le armate e sostengono i civili.

I civili, che nelle guerre «locali», per procura, oppure direttamente scatenate da potenze solitarie o attraverso coalizioni sul modello dell’aggressione Usa all’Iraq per punire Saddam Hussein e la distruzione dei pozzi petroliferi - sono negli ultimi dieci anni e in tutto il mondo le vittime più numerose, come dimostrano i conflitti in Siria, in Yemen e in tutta l’Africa. Ma è la stessa articolazione delle relazioni logistiche e gli spazi dove si eserciteranno le relazioni di potenza che stanno cambiando.

Alcuni anni orsono, ebbi l’onore di essere il «Keynote Speaker» a un seminario delle marine militari delle nazioni aderenti alla Nato. Ebbene allora non riuscì a comprendere la passione argomentativa quasi violenta con cui una brillante ammiraglia norvegese confutava le mie tesi che auspicavano il rafforzamento del fianco sud della Nato anziché quello del fronte baltico, in funzione antirussa.

Il nostro governo di allora e gli stessi rappresentanti nordamericani, presenti alla riunione, ritenevano che i pericoli derivanti dai disordini e dalle guerre nel Grande Medio Oriente (a cominciare dalla Siria per finire con i disastri in Libano e di cui- ancora- la Russia era attore fondamentale) sarebbero stati meno gravi o meno controllabili militarmente assai di quelli possibili che si reputavano prossimi e possibili nel riquadro strategico del fronte Nord della Nato. Oggi, con l’aggressione russa, ciò che allora alcuni osservatori avevano intuito si sta concretando.

E quella intuizione oggi si deve trasformare in realtà operativa. È inevitabile anche per un’altra ragione e ben più di fondo dal punto di vista geostrategico: ossia il domino dell’Artico. L’Artico, destinato a divenire il plesso archetipale di una nuova via dei trasporti e delle comunicazioni tra Oceano Atlantico e Oceano Pacifico. La Cina e la Russia si preparano da tempo in vista della transitabilità piena di questo mare estremo e ricchissimo di risorse minerarie e di opportunità economiche. Gli Usa ne sono consapevoli. Di qui il campanello di allarme che l’aggressione russa ha fatto suonare e al cui suono d’ora innanzi occorre iniziare a ragione nel nuovo contesto del conflitto di potenza mondiale che si prepara. E che sarà molto lungo e planetariamente dispiegato.