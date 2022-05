Le sfide europee di Draghi

L'escalation militare della guerra in Ucraina sta producendo la distruzione di intere città, la perdita di migliaia di vite umane, di bambini (si stima oltre 200) oltre a danni incalcolabili all’economia del Paese sovrano invaso dalle forze armate russe.

Ma le ricadute saranno anche sulle economie dei paesi dell’Unione europea per gli aspetti legati all’approvvigionamento soprattutto del gas e in generale dell’energia ma anche sulla filiera agro-alimentare. Ma più in generale cominciano già a manifestarsi problemi legati alla sicurezza alimentare dei paesi del Nord Africa e dell’Asia, pesantemente dipendenti dall’offerta di prodotti agricoli da parte della Russia e dell’Ucraina. Il pericolo è quello che si inneschi una grave carestia con conseguenze umanitarie pesantissime.

Ma quali sono le prospettive economiche del nostro Paese alla luce di questo scenario drammatico?

Innanzitutto la prima conseguenza è quella che famiglie ed imprese stanno vivendo già ora con il rincaro della benzina, del gas e più in generale dell’energia elettrica e delle materie prime. Il governo è intervenuto e sta intervenendo con contributi significativi per frenare il caro bollette, ma è indubbio che gli effetti di questa situazione hanno pesanti ricadute sui costi di produzione delle imprese, sui prezzi e quindi sull’inflazione, conseguentemente sulla domanda interna.

Questa situazione, che aveva preso le mosse già prima della guerra di Putin all’Ucraina, è peggiorata con l’evento bellico in corso.



Infatti la previsione del Fondo monetario internazionale della crescita del Prodotto interno lordo del nostro Paese per il 2022 è scesa al 2,3% e all’1,7% nel 2023. Come possiamo notare è una brusca frenata rispetto alle previsione del 3,1% del Pil nel Documento di economia e finanza e del 3% nel bollettino n. 2 del 2022 di Banca d’Italia, pur in presenza della guerra ma nell’ipotesi di una rapida conclusione della stessa.

Purtroppo l’evoluzione dell’evento bellico si sta prolungando con effetti tragici sulle vite umane e pesanti ricadute negative sull’economia tant’è che il Fmi prevede una riduzione del Pil mondiale al 3,6%, in diminuzione rispetto alla previsione di gennaio pressoché di un punto.

Come già detto intanto l’inflazione ha ripreso a crescere e per l’anno in corso il Def prevede una percentuale del 5,8%. Una cifra molto elevata che ha già ed avrà ancor di più ricadute pesanti sulle famiglie, soprattutto su quelle meno abbienti .

Naturalmente questo scenario registrerebbe un significativo peggioramento in presenza di un blocco delle forniture di gas con una concreta possibilità di recessione, seppur di modesta entità ed un Pil appena sotto lo zero.

II livello dell’inflazione ha portato un certo fermento dal lato della politica monetaria delle Banche centrali con una previsione di un primo aumento da parte della Fed di 0,50 a partire da maggio.

Anche per la Bce si prospetta una calda estate densa di impegni: infatti è previsto lo stop degli acquisti dei titoli di Stato e si discute di un possibile primo rialzo dei tassi di interesse.

Comunque si è già registrato un aumento dello spread che viaggia oltre il 190% con un incremento da inizio anno superiore al 33%. Questo significa aumento dei rendimenti dei Btp ma anche incremento del costo del nostro debito pubblico.

Il Fmi stima che il deficit sul Pil sia nel 2022 al 6% e il debito sul Pil del 150,6%.

È ovvio che i prossimi appuntamenti europei per il presidente Draghi siano di grande importanza e fondamentali per il nostro Paese. Il primo tema all’ordine del giorno riguarda gli approvvigionamenti energetici con riferimento ad una politica comune degli acquisti, degli stoccaggi e la creazione di un fondo comune sull’energia (Energy fund).

Ma l’appuntamento più importante è quello del patto di stabilità e crescita, che come diceva in un recente editoriale il Prof. Quadrio Curzio va ripensato profondamente. A questo proposito vogliamo solo indicare una possibile via, assieme alla revisione dei parametri, che è quella di introdurre una cosiddetta regola d’oro come strumento di politica industriale, escludendo quindi dal calcolo del disavanzo gli investimenti in capitale fisico e umano . Comunque se questo obiettivo non potesse essere raggiunto occorrerebbe almeno puntare ad una regola d’oro verde escludendo gli investimenti sulla transizione ambientale e sulla lotta alla crisi climatica dal calcolo del deficit. Questo si accompagnerebbe anche allo sforzo per abbandonare le energie fossili passando a quelle rinnovabili e quindi a ridurre la nostra dipendenza energetica dalla Russia che tanti problemi ci sta creando.



L’altro problema urgente da affrontare sul tavolo del presidente del Consiglio è quello della gestione del debito pubblico: in estrema sintesi bisognerebbe liberare la Bce dal fardello dei titoli di Stato acquistati in modo che possa riprendere al meglio la sua funzione originaria di politica monetaria creando una apposita agenzia europea dotata di un forte capitale di solvibilità. Questa agenzia assorbirebbe il debito residuo ed emetterebbe bond ad alto rating per nuovo debito degli Stati e per quello in scadenza. Naturalmente questo che facciamo è un cenno che necessiterebbe di una riflessione dedicata ma è solo per ricordare l’urgenza e l’importanza del tema alla luce anche degli eventi in corso.