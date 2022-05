Parola d'ordine, coesione: prima che sia troppo tardi

In queste ultime settimane, la tradizionale dicotomia tra l’Italia rappresentata da Mario Draghi e l’Italia politicante s’è ampliata ed aggravata. I fronti che vedono impegnato il Paese evidenziano seri dissensi nell’ambito della maggioranza di unità nazionale che lo governa. Partiamo dalla legge sulla concorrenza e dalla riforma fiscale, entrambe all’esame del Parlamento. Per la prima, superato forse lo scoglio degli stabilimenti balneari, s’è aperto ora un altro fronte che riguarda i poteri delle società in-house dei comuni in materia di pubblici servizi, a testimonianza che alcuni partiti odiano il mercato e le sue opportunità. Per il fisco, la questione irrisolta riguarda l’aggiornamento del Catasto il cui completamento dovrebbe avvenire entro il 2025. Qui l’improcedibilità politica riguarda l’aggiornamento stesso, giacché la mera ricognizione degli immobili comporterebbe l’attribuzione dei valori attuali, di certo maggiori.

L’arenarsi delle due riforme ha un immediato riflesso sul Pnrr, il più importante piano di investimenti mai visto in Italia erogato alla precisa condizione di realizzare le riforme di un pacchetto concordato. Tra esse le due in discussione. La penalità per la mancata adozione consiste nella sospensione dei finanziamenti. Non ce lo possiamo permettere. C’è un’altra divergenza grave nella maggioranza: la crisi derivante dagli strascichi della pandemia e quelli sopravvenienti dalla guerra spingono i partiti alla distribuzione di risorse dello Stato a sostegno di famiglie e imprese. Contemporaneamente, i partiti negano qualsiasi operazione sulle imposte, allargando la forbice tra entrate e spesa pubblica, imponendo operazioni in deficit non produttivo.

C’è poi la politica estera, la posizione cioè dell’Italia rispetto all’aggressione russa all’Ucraina. Abbiamo un premier che nei giorni scorsi, a Strasburgo, è stato il protagonista assoluto della politica dell’Unione, proponendo riforme urgenti e irrinunciabili per il rafforzamento dell’Unione. Anche con e nell’Alleanza atlantica Mario Draghi è stato un corretto, equilibrato e affidabile interprete del ruolo italiano. Non ci sono stati dubbi o incertezze sulla risposta collettiva all’aggressore e sul sostegno della resistenza ucraina.

Problemi e dissensi che si sono invece manifestati nella maggioranza che sostiene (dovrebbe sostenere) il governo. Giuseppe Conte contesta il trasferimento di armi a Kiev chiedendo di escludere quelle offensive (insomma, consentirebbe le pistole ad acqua) e, poi, non vota il decreto sostegni per l’assurda ragione che in esso è compresa la realizzazione di un termovalorizzatore a Roma. Ma anche Salvini accenna qualche passo del valzer di Putin (ma le sue mani grondano sangue innocente) facendo addirittura trapelare la possibilità - poi smentita - di un viaggio a Mosca.

Per non parlare dell’ampia campagna di disinformazione attribuibile a Mosca e ai suoi amici. Ci vorrebbero schiene dritte e volontà di contestazione delle affermazioni false.

La politica estera è argomento non disponibile, almeno ora e con questo Parlamento. Se si mette in discussione, come di fatto si sta facendo, l’appartenenza dell’Italia a un sistema di alleanze di paesi democratici, quelli che per convenzione chiamiamo Occidente, la situazione complessa che abbiamo delineato diventa drammatica e comporta una verifica elettorale.

Anche il presidente della Repubblica appare preoccupato dalle varie irresponsabilità emerse nella Roma politica.

Il Paese necessita di coesione totale intorno al governo e al Parlamento: in Europa c’è la guerra e non è ammissibile qualsiasi delegittimazione.

Ci pensino lor signori prima che sia troppo tardi.

