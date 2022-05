Il ritorno di Berlusconi fra strategie e recriminazioni

«Sono un napoletano nato a Milano. E d’altronde mi definiscono un vulcano di idee». È un Vesuvio milanese rinato a Napoli il Silvio Berlusconi che rientra nell’arena politica in occasione del raduno nazionale di Forza ‘Italia’. Ed è un Cavaliere che porta in scena come sempre tutto sé stesso. L’elogio della terra ospitante (cittadinanze ideali a iosa: un Sardo/Siciliano/Ligu-re/Toscano/Leccese/ nato a Milano), la convinzione di essere ancora in grado di giocare partite determinanti.

Corregge il tiro sulla guerra in corso :«L'Ucraina è il paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi. Forza Italia è

- e rimarrà sempre - dalla parte dell'Europa, dalla parte dell'Alleanza Atlantica, dalla parte dell'Occidente, dalla parte degli Stati Uniti».

Il giorno prima aveva sostenuto che inviare armi a Kiev è come «essere cobelligeranti. E invece è alla pace che si deve arrivare in tutta fretta».



Pranzo con la compagna «nonmoglie» in pizzeria, passeggiata mano nella mano, lui fisico asciutto e ricapelluto, lei sorridente e orgogliosa sempre in bianco. Un’ora abbondante dura il discorso davanti all’entusiasmo di più di mille simpatizzanti.

Antonio Tajani, il Delfino, a fare il giovanbattista precursore, eccolo di nuovo nell’agone a voler prendere il timone del centrodestra, «perché - tuona convinto il Cavaliere - Forza italia non è un pezzetto del centro destra: Forza Italia è il centrodestra!».

Salvini e la Meloni hanno dubbi? Il primo dice che l’alleanza «si è sciolta come neve al sole». E la Leader di Fratelli d’Italia pretende la firma di loro tre sotto una dichiarazione giurata che li impegna a evitare «l’inciucio». Una condizione posta ad ogni occasione elettorale dalla «Thatcher de noantri» che i due alleati sottoscrivono «verbalmente» per poi giocare a tutto campo. Come sempre gli «Azzurri» del Cavaliere non lesinano battimani, cori, applausi, dichiarazioni d’amore per il Cavaliere che ricorda le ore di sconforto del famoso avviso di garanzia del 22 Novembre 1994, ricevuto proprio a Napoli, nonché «l’ingiusta espulsione dalla politica subita nove anni fa«, ricorda: quando a seguito della condanna penale fu costretto a dimettersi per essere poi «assolto» dal Tribunale europeo dei diritti del cittadino.

Entusiasmo di sostenitori, certo; clima di grande tensione e aspettativa. Ma in Forza Italia qualcosa sta cambiando. La posizione, personale e politica, del Cavaliere nei confronti del Putin invasore, rispetto alle decisioni del governo Ucraino e alla decisione del Governo Draghi di inviare armi a Kiev, ha suscitato per la prima volta nei ventinove anni di storia di Fora Italia, una serie di dubbi e una critica netta da parte della ministra Maria Stella Gelmini, la quale, assai battagliera, ha puntato il dito accusatore contro il ristretto apparato che circonda il Cavaliere. Ma ci sono ben altre questioni che minacciano la strada del ritorno di Berlusconi. Si tratta delle consuete, asperrime vicende giudiziarie che vorticano da sempre sul Cavaliere: il Processo Ruby ter, si avvia verso la sentenza. E la Pubblica accusa ha scaraventato su Berlusconi giudizi infamanti di taglio moralistico. Il Pm, la dottoressa Siciliano ha definito Il Cavaliere «amico di Putin» e fruitore di «schiave sessuali».

Il processo dura da otto anni e Berlusconi è accusato di aver corrotto testimoni affinché mentissero sulle ‘cene galanti’’ sospettate di finali orgiastici. Nel troncone principale il leader di Forza Italia è stato assolto, ma ora resta su di lui la spada di Damocle di una condanna in primo grado. Altra notizia consueta e sgradita per il Silvio Vesuviano è in arrivo dalla magistratura che indaga sugli attentati e le stragi del 1993. Berlusconi e Dell’Utri vennero indagati come conniventi dei mandanti. Dell’Utri venne poi condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Ora alcuni «collaboratori di giustizia», mafiosi incarcerati «pentiti» hanno riaperto rubinetti delle dichiarazioni allusive contro il Cavaliere. È una vicenda questa sì davvero kafkiana: quasi ogni mattina colui che è stato il premier più longevo della nostra storia repubblicana si sveglia in nuove, mutevoli sembianze di alleato di Cosa nostra e stragista. E dove c’è Berlusconi c’è sempre un quid che chiama a un sentimentalismo intramontabile. Mentre sfilano testimoni delle enormi elargizioni del Cavaliere a un grande numero di persone (tre milioni all’infermiera che curava la madre Rosella, altri milioni a tante persone, soprattutto donne) ecco che la cantante Cristina Ravot introduce nella vicenda un aspetto da romanzo rosa. Che canzoni voleva sentire il Cavaliere? «La sua canzone preferita era in un disco di Ornella Vanoni e Toquinho. Mi chiedeva di cantargli «Un altro addio» perché gli ricordava sua moglie Veronica».

La Ravot, convocata in aula come testimone al Ruby ter, ha raccontato di aver ricevuto nel 2008 in regalo da Berlusconi una casa di 170 metri quadri in piazza Campo de' Fiori a Roma. Mica bruscolini. Ma si sa, quando il sentimento è forte, giusto remunerare bene chi te lo fa rivivere.