Nuovi scenari mondiali Con la guerra in Ucraina

Con il caso Ucraina il mondo è costretto a constatare la fine di un’epoca, iniziata con il dopo-guerra del 1945. Quest’epoca era stata aperta dalle bombe atomiche su Nagasaki e Hiroshima, s’era avviata con la costituzione delle Nazioni Unite e, poi, a seguito della riemersione dell’imperialismo russo, con l’Alleanza atlantica e, all’opposto, la Cortina di ferro e il Patto di Varsavia. Il 29 agosto 1949 venne fatta esplodere nelle sterminate pianure del Kazakistan la prima atomica russa, passo obbligato per la realizzazione di una deterrenza reciproca.

Si determinò, così, un assetto internazionale stabile, fondato sull’equilibrio del terrore. Il regime sovietico crollò nel 1991. Si aprì una nuova era, quella della vittoria dell’Occidente e di un assetto (provvisorio) fondato sullo sviluppo dei commerci. Nel 1968, era stato firmato un trattato di non proliferazione nucleare, molto poco rispettato. Nel 2019 Trump sospese l’adesione americana (proprio per riavere le mani libere di fronte alle mani sostanzialmente libere di tutti gli altri). Al problema delle armi nucleari non è stata dedicata tutta l’attenzione necessaria. Noi non abbiamo bombe atomiche, ma nel nostro territorio ce ne sono diverse americane in siti conosciuti e in numeri segreti.

In queste settimane di guerra Vladimir Putin ha evocato varie volte il ricorso all’arma nucleare come escalation attivabile dal suo governo nel caso di concreta minaccia al sacro territorio della madre Russia. Informazioni di intelligence, rese note a Londra dall’Institute for studies of war, illustrano le presunte intenzioni del Cremlino: integrare nel territorio della repubblica russa alcuni dei territori ucraini conquistati dell’Armata, in modo che se l’Ucraina tentasse di riprenderli potrebbe essere “legalmente” (un “legalmente” strettamente interno: il dito sul pulsante delle 3 personalità incaricate) accusata da Mosca di attentare al sacro territorio. Cosa che comporterebbe il costituirsi di un presunto titolo legittimo al lancio di bombe nucleari tattiche (il cui effetto non è molto lontano da quello che già producono le bombe termobariche). Il 31 maggio, Joe Biden, in un suo intervento sul New York Times, ha scritto che «… non osserviamo alcun elemento che indichi che la Russia abbia intenzione di usare armi atomiche in Ucraina, ma sottolineiamo come lo scuotere la sciabola nucleare è di per sé pericoloso e irresponsabile …»

La questione che le minacce pongono all’Occidente è quella di stabilire in modo inequivoco quali conseguenze avrebbe l’utilizzo da parte russa di armi nucleari.

Rispetto ai tempi della guerra fredda, quando era pacifico che le potenze egemoni, Usa e Russia, nel caso in cui una delle due utilizzasse l’arma atomica, avrebbero reagito con lo stesso strumento di guerra, oggi questo non è detto. Anzi è escluso, visto che la reazione immaginata negli Usa sarebbe forte, dura e distruttiva senza il ricorso ad armi nucleari di alcun genere.

Un tema, questo, che riguarda anche la Cina (che sta arricchendo i suoi depositi di bombe di ultima generazione), la Corea del Nord (rispetto alla quale è definitivamente svanita ogni speranza di una limitazione al proprio arsenale, a dispetto della convinzione di Donald Trump di averla indotta a desistere con la diplomazia) e gli “stati sulla soglia” come a esempio l’Iran che forse non la hanno, ma che potrebbero averla in brave. A essi, va aggiunta la Corea del Sud, alle prese con un vicino aggressivo e potentemente armato.

Prima che iniziasse l’aggressione all’Ucraina, erano in corso complessi colloqui tra Usa e Russia per definire un nuovo trattato di non proliferazione, interrotti dalla guerra. Chissà se se ne riparlerà prima della fine del 2025, quando scadrà il trattato in essere.

È però certo che l’inizio del millennio presenta sia un rischio di una nuova corsa agli armamenti nucleari sia quello del ricorso agli stessi da parte degli stati che li posseggono.

E qui, dovrà imporsi un passo dei 3 veri grandi (Usa, Cina e Russia) per un nuovo trattato nucleare, realistico e cogente. Sarà naturale che la Cina tenti orecchie da mercante, visto che ha stabilito il 2027 come data limite per impadronirsi di Taiwan. Ed è da ritenere impossibile un discorso del genere con l’attuale occupante del Cremlino.

In ogni caso, questa rimane una strada obbligata, prima di tutto per la Russia, almeno il giorno in cui l’inquilino del Cremlino, chiunque esso sia, capirà che il suo nemico strategico non sono gli Stati Uniti, ma la Cina e che l’attuale alleanza diventerà presto, a meno di un cambio di rotta, sudditanza.

Se qualcosa maturerà, sarà la guerra ucraina a farlo maturare.

