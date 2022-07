Rispettare la privacy per rinforzare la democrazia

Un nuovo umanesimo digitale da costruire anche con un rispetto più maturo e consapevole del diritto alla privacy dei cittadini. Una Rete più sicura, affidabile e rispettosa della riservatezza delle informazioni sensibili. Sono i due orizzonti verso i quali da 25 anni tende l’azione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che negli anni si è conquistata una sua credibilità, assicurando una puntuale applicazione delle norme vigenti e un salutare bilanciamento tra la privacy e gli altri diritti fondamentali che il nostro ordinamento giuridico riconosce e garantisce.

Nonostante questo impegno costante, rimangono sul tappeto tante questioni spinose e irrisolte, che minano gli equilibri nelle vite delle persone e della nostra società, visto e considerato che le violazioni dei dati personali sono cresciute vertiginosamente negli ultimi mesi. Nella Relazione presentata ieri dal Presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione sono contenute cifre che in parte si spiegano anche con l’evento epocale che abbiamo vissuto: la pandemia. Infatti, nel 2021 al Garante sono state notificate, da parte di soggetti pubblici e privati, 2071 violazioni, pari a circa il doppio rispetto al 2020. Molte di queste riguardano proprio la diffusione di dati sanitari.

Durante le fasi più drammatiche della diffusione del Covid abbiamo assistito a una compressione senza precedenti della sfera di riservatezza dei cittadini in ambito sanitario, ma giustificata dall’eccezionalità del momento, che legittimava, anche sul piano giuridico, una temporanea sospensione dei consueti livelli di privacy. Nel settore della sanità il Garante ha fornito chiarimenti e prescrizioni a medici, strutture sanitarie e soggetti privati, sul corretto trattamento dei dati dei pazienti e ha contribuito alla definizione di precise garanzie per l’utilizzo del green pass. Ha fornito pareri positivi sul Registro nazionale dei tumori, sull’Anagrafe nazionale degli assistiti, sul Registro nazionale degli impianti protesici e ottenuto garanzie per i pazienti nella formazione del Fascicolo sanitario elettronico. In altre parole, ha cercato di contemperare il diritto alla tutela della privacy con quello alla salute.

Sono stati 448 i provvedimenti collegiali adottati nel 2021 dal Garante per la protezione dei dati personali, con un aumento di oltre il 56% rispetto all’anno precedente. I provvedimenti correttivi e sanzionatori sono stati 388, mentre le sanzioni riscosse sono state di circa 13 milioni 500 mila euro. Tutto questo fa capire quanto sia stata intensa l’attività dell’Autorità e quanto ci sia ancora da fare per rafforzare i meccanismi di tutela del valore della riservatezza e per far crescere la consapevolezza della sua importanza nello scenario sempre più digitalizzato delle nostre vite.

Come ha evidenziato il Garante, <la privacy ha dimostrato di essere un diritto mai tiranno, duttile ma rigoroso nei principi e nel significato ultimo: promuovere la sinergia tra innovazione e libertà, ponendo sempre la persona al centro>. Nel contesto dell’infosfera, la tutela della riservatezza viene messa a dura prova dal dilagare di attacchi di criminalità informatica, tendenti a sfruttare dati e informazioni personali per finalità illecite. Tra le minacce più serie e diffuse quella dei ransomware, software che prendono “in ostaggio” un dispositivo elettronico per poi “liberarlo” a fronte del pagamento di somme di denaro. La persistente vulnerabilità della Rete suggerisce all’Autorità di sollecitare imprese e pubbliche amministrazioni a investire maggiori risorse in cybersicurezza.

Nella Relazione annuale del Garante non mancano riferimenti preziosi al ruolo che i media possono giocare nella realizzazione di quell’umanesimo digitale che presuppone un dinamico e costruttivo equilibrio tra libertà d’espressione e tutela della privacy. Occorre che il diritto di cronaca, tanto più quando coinvolge soggetti deboli come i minori, i malati, i disabili, i detenuti, si ispiri al criterio di essenzialità. I giornalisti devono selezionare accuratamente i particolari delle notizie e divulgare solo quelli funzionali alla completezza del racconto, senza indulgere a spettacolarizzazioni e derive di morbosità rispetto a vicende tragiche. Il sensazionalismo, oltre che allontanare il pubblico dalla comprensione della realtà, contravviene a tutti i principi deontologici che chi fa informazione è chiamato ad applicare rigorosamente e senza tentennamenti o incertezze. In particolare l’accanimento su scene e dettagli di dolore, violenza o sofferenza viola la dignità delle persone protagoniste delle vicende narrate e rischia di avvelenare il clima sociale, risvegliando istinti brutali e un perverso spirito emulativo.

Tutto questo è stato giustamente rilevato ieri dal Garante, che ha acutamente evidenziato la precarietà e delicatezza dell’equilibrio tra riconoscimento del diritto all’oblio e necessità di proteggere la memoria storica dei fatti di interesse pubblico. Se è giusto che nei motori generalisti come Google vengano correttamente indicizzati in una prospettiva diacronica link riguardanti vicende superate da altre più recenti e di segno contrario o di tenore diverso, è altrettanto doveroso che le redazioni on-line degli organi di informazione non si lascino intimidire da pretestuose richieste di cancellazione di notizie scomode per qualcuno ma essenziali per evitare falle nella ricostruzione storica. E’ indispensabile che gli archivi web delle testate giornalistiche conservino pagine di storia magari sbiadite ma assolutamente non censurabili per appagare la velleitaria aspirazione di qualcuno a rifarsi una verginità in Rete. Un conto è rimodulare nel tempo l’identità digitale in funzione di una più accurata protezione del diritto alla privacy, altra cosa è il colpo di spugna, che equivale a un vero e proprio attentato al diritto all’informazione dei cittadini. Per fortuna, anche su questo punto, l’Autorità Garante ha sempre mantenuto un indirizzo chiaro e coerente.