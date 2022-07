Ucraina, sarà un’estate di morte e distruzione

Ormai sono passati mesi da quando - il 24 febbraio scorso - Vladimir Putin decise di invadere l’Ucraina. Quella che doveva essere una guerra lampo, decisa in pochi giorni dalle truppe russe che avevano puntato al bersaglio grosso, cioè a Kiev, la capitale ucraina, si è trasformata in una guerra di logoramento con pesanti perdite di vite umane - civili, ma anche soldati di entrambi gli schieramenti - per guadagnare, o perdere, pochi chilometri ogni giorno. Nei sogni di Putin le truppe russe dovevano sfondare il fronte, occupare la capitale e instaurare un governo fantoccio che avrebbe fatto dell’Ucraina uno stato vassallo, un po’ come la Bielorussia di Alexander Lukashenko.

Ma, come sappiamo, non è andata così. Le truppe ucraine - aiutate da una mobilitazione popolare inaspettata, almeno dai russi - sono riuscite a fermare e poi a causare pesantissime perdite all’esercito di occupazione che, dopo innumerevoli atti di ferocia contro i civili, è stato costretto alla ritirata, lasciando sul campo migliaia di carcasse di carri armati e mezzi militari. Prima dalla zona di Kiev e poi da quella di Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’Ucraina che ha la sfortuna di trovarsi a pochi chilometri dal confine. Ai russi è andata decisamente meglio al Sud dove i guadagni territoriali sono stati importanti, ma dove l’offensiva si è spenta prima di raggiungere l’obiettivo strategico dell’occupazione di Odessa, il principale porto ucraino sul Mar Nero. E anche qui ci sono voluti mesi e immense sofferenze per avere la meglio della resistenza ucraina a Mariupol.

Putin ha dovuto, quindi, modificare la sua strategia focalizzandosi sulla regione del Donbass, a maggioranza russofona e dove i russofili sono numerosi. Il cambio di obiettivo ha anche comportato un cambio di tattica da parte dell’esercito russo che - avendo abbandonato le velleità da guerra lampo - ha deciso di impostare la campagna di conquista sull’uso sempre più massiccio dell’artiglieria, un campo dove Mosca ha - o meglio aveva, come spiegheremo più avanti - una superiorità conclamata. Una tattica della terra bruciata che ha massimizzato le vittime civili, senza peraltro diminuire le vittime militari, con perdite importanti nei due eserciti. Questa tattica ha funzionato, almeno per ora, ma i guadagni territoriali sono stati esigui. Mosca si esalta per la conquista totale della regione di Lugansk, ma la verità è che questa regione era già in gran parte sotto il controllo russo. Il prossimo obiettivo dovrebbe essere la regione di Donetsk, dove i bombardamenti russi si fanno sempre più intensi, ma qui il terreno da conquistare è molto di più e le difficoltà logistiche sono più accentuate, visto che le truppe russe si allontanano dalle retrovie.

In più finora l’esercito ucraino era in una posizione di debolezza dovuta soprattutto, a parte le perdite umane, al fatto che le vecchie armi e il munizionamento di epoca sovietica sono state in parte sostituite con armi più moderne di fabbricazione occidentale. E tutto questo ha richiesto - e sta richiedendo - uno sforzo notevole dal punto di vista logistico per spostare le armi in prima linea facendo in modo che i russi non le distruggano prima che possano essere usate. E poi, trattandosi di armi difficili da utilizzare - si tratta di missili a medio raggio e di obici a lunga gittata, non di missili individuali anticarro e antiaereo - i soldati ucraini sono stati costretti a un periodo di addestramento neppure tanto breve, mentre si stava combattendo al fronte.

Ora l’arrivo delle nuove armi comincia a dare i suoi frutti e, soprattutto nel fronte Sud, ogni giorno arrivano notizie di basi russe colpite da missili sparati dagli ucraini. I russi, invece, hanno sempre meno armi moderne e ormai usano anche missili e proiettili di epoca sovietica, rimasti per anni nei depositi. Si tratta di armi meno precise, anche se l’impatto e la potenza sono comunque devastanti. Insomma, la guerra sta diventando meno squilibrata, almeno dal punto di vista della disponibilità delle armi. Resta il fatto che l’esercito ucraino ha comunque meno uomini disponibili rispetto a quello russo e che Mosca, che sta cercando armi in giro per il mondo come dimostrano le notizie di fonte Usa sull’accordo stretto con l’Iran per la fornitura di droni da combattimento, non pare comunque sull’orlo di una crisi.

Per ora, infatti, le sanzioni economiche hanno fiaccato l’economia russa, ma non l’hanno bloccata e, anzi, il prezzo stratosferico dei prodotti energetici, causato dalla guerra e di cui l’Europa non può fare a meno se non entrando in una profondissima crisi economica, sta aiutando Mosca che incassa valuta pregiata in quantità pur vendendo meno gas, in termini di volume.

E le prospettive di pace? Molto probabilmente dovranno aspettare perché le due parti non vedono, per ora, motivi per intavolare una trattativa seria, non dico verso la pace, ma almeno verso il cessate il fuoco. L’Ucraina spera nell’offensiva di fine estate per riconquistare il sud del Paese e la Russia è ottimista sul raggiungimento del suo obiettivo minimo, cioè la conquista dell’intero Donbass. Quindi prepariamoci a un’estate di guerra, morte e distruzione.