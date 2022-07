Fake news ed emergenze: le fonti non sono tutte uguali

Nel susseguirsi delle emergenze che stanno seriamente provando la tenuta emotiva degli italiani, dalla pandemia al conflitto russo-ucraino, dal caro bollette alla siccità, l’informazione acquista un peso ancora maggiore e diventa uno dei fattori decisivi per le sorti del Paese. Comunicare le emergenze e le situazioni di crisi richiede, non solo un supplemento di capacità e competenze, ma anche un quoziente di onestà intellettuale e senso del bene comune. Chi è chiamato a divulgare comunicazioni istituzionali critiche e delicate e chi deve farle arrivare al grande pubblico attraverso i media deve mettere al centro il bene del Paese e i valori della persona, accertandosi della veridicità e attendibilità di tutti i messaggi e alimentando quel circuito di fiducia che è essenziale per preservare un corretto rapporto tra cittadini e istituzioni e tra cittadini e mondo dell’informazione.

Da questo punto di vista occorre mettere al centro delle riflessioni degli addetti ai lavori il tema della qualità, che si nutre di impegno, serietà, trasparenza, neutralità, distacco da interessi di parte. La sfida per l’affermazione e la valorizzazione dei contenuti informativi di qualità è ancora più ardua durante le emergenze, perché in quei momenti le persone hanno più fame di notizie, vogliono capire e cercano rassicurazioni. Al tempo stesso, però, sono più vulnerabili alle fake news e tendono a credere più facilmente anche alle notizie di dubbia autenticità ma che in qualche modo riescono a suscitare in loro reazioni emotive. L’emergenza quotidiana ha generato una domanda di informazione inedita da cui nessuno è escluso. Il 97,3% degli italiani nell’ultimo anno ha cercato notizie su tutte le fonti disponibili, off e on-line, per una media di 2,7 fonti consultate per ciascuno. L’emergenza ha dunque accelerato il percorso verso un ecosistema mediatico più digitale e articolato, determinando cambiamenti anche nel rapporto con i media. Oggi la corsa all’informazione riguarda la totalità della popolazione; una platea che non sta ferma ad aspettare, ma partecipa essa stessa alla creazione delle notizie e le diffonde. La platea dei cittadini coincide ormai quasi totalmente con la categoria degli utenti della Rete. Soprattutto durante il primo lockdown, ampie fette di popolazione adulta, che mai avevano avuto la necessità di familiarizzare con il web, hanno attivato indirizzi mail, consultato fonti giornalistiche on-line, creato profili social. Tutto questo ha avuto un impatto enorme sui livelli di digitalizzazione, ma ha anche fatto lievitare i rischi per la sicurezza e l’affidabilità delle informazioni in circolazione. Una fotografia delle tendenze in atto nel mondo dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’ecosistema digitale, si ricava dalla seconda edizione del Rapporto Ital Communications-Censis, intitolato “La buona comunicazione dell’emergenza quotidiana”, che è stato presentato in Senato da alcuni rappresentanti delle istituzioni, addetti ai lavori, studiosi e docenti della materia.

L’83,4% degli italiani si è imbattuto almeno in una fake news sulla pandemia e il 66,1% in una notizia falsa sulla guerra. Questi dati balzano subito all’occhio e danno la dimensione della pericolosità del fenomeno della disinformazione, che corre in Rete e presenta elementi di viralità difficili da fronteggiare. È successo e succederà ancora, soprattutto di fronte ad eventi improvvisi, globali, inaspettati, con un quadro di contesto che cambia continuamente: la cattiva informazione, prodotta per fini commerciali o politici, o nata spontaneamente dal basso per mancanza di fiducia nelle fonti informative ufficiali, per bisogno di semplificazione, per voglia di protagonismo o per divertimento, continuerà a circolare. «Per questo - si legge nel Rapporto - è necessario intervenire costruendo degli argini per frenare disinformazione e fake news e costruire buona comunicazione, soprattutto considerando che la platea di chi naviga sul web sta crescendo, e include anche una larga fetta di minori».

Peraltro lo spirito critico degli italiani rispetto alla comunicazione pubblica (del Governo, delle istituzioni, delle autorità sanitarie) e all’informazione giornalistica appare spiccato. C’è una percentuale consistente di italiani che ritiene di dover biasimare il modo in cui la pandemia è stata comunicata dalle fonti ufficiali, che sovente hanno alimentato la confusione e l’incertezza, senza dettare indirizzi chiari.

Così come, stando al Rapporto Ital Communications-Censis, il 57% degli italiani giudica confusa l’informazione ricevuta da istituzioni e media a proposito del conflitto russo-ucraino.

E allora quali antidoti esistono per contrastare il dilagante smarrimento che avvolge i cittadini di fronte a flussi comunicativi e informativi spesso contraddittori? Come si può intervenire energicamente, soprattutto sull’infosfera, per bonificarla e renderla più potabile e affidabile? Il Rapporto non manca di una argomentata “pars construens”: «Regole più severe per piattaforme e social media, programmi di educazione al digitale e alla comunicazione via web, promozione di una comunicazione affidabile e di qualità gestita da professionisti: sono questi gli asset su cui già ci si sta muovendo e su cui occorre insistere per ridurre al minimo il rischio di imbattersi in notizie false o inesatte. Senza esorcizzare quello che sta succedendo: se gli italiani cercano sempre di più notizie sui social, il mondo dell’informazione deve essere presente anche sulle piattaforme, comprese quelle che utilizzano di più i nativi digitali, TikTok, Instagram, YouTube. Se il 38,1% degli italiani dichiara di seguire le opinioni/analisi sulla guerra del proprio influencer di riferimento, non si può fare a meno di considerare e utilizzare anche queste figure quando si fa informazione».

I promotori della ricerca sembrano dunque propendere per l’integrazione delle sensibilità e delle professionalità, tutte chiamate a un percorso comune: quello di un sano equilibrio tra libertà e responsabilità, che alimenti la fiducia e la costante ricerca della verità dei fatti.