Tutti contro la «pasionaria della Garbatella»

«Pronti / a risollevare l’Italia»: lo annuncia da enormi manifesti affissi nei punti strategici dell’andirivieni delle nostre giornate una sorridentissima Giorgia Meloni. «Pronti», è scritto in caratteri cubitali, accanto alla “pasionaria della Garbatella” qui in versione similvamp, lo sguardo color acquamarina che manda rai verdazzurri su fondo celeste degli occhi sempre spalancati a palla. Nel linguaggio scelto dalla leader di Fratelli d’Italia c’è una condanna, indiretta ma pesantissima, per tutte le altre forze presenti in Parlamento: ovviamente in primis la «sinistra illiberale che da dieci anni governa senza mai aver vinto elezioni». Ma nell’ideale mirino di questa Giovanna d’Arco non ci sono soltanto i detestati Pd, capeggiati da Enrico Letta, insieme al Giuseppe Conte, divenuto segretario spaziale degli odiatissimi Pentastellati, i quali sono riusciti nell’impresa di spegnere quasi per intero il loro cielo stellato che sembrava dover brillare per più stagioni. Ci sono altri reprobi, secondo la Meloni , anche loro responsabili d’aver ridotto l’Italia in modo tale da dover chiamare il carro attrezzi della “ditta” Fratelli d’Italia. Non vengono citati, né tanto meno compare l’effigie di questi accusati di fallimento: né Mario Draghi, passato in 520 giorni da salvatore della patria a svogliato passacarte degno di licenziamento senza preavviso: per giusta causa, a lui mossa, da Salvini e Berlusconi: «Si era stancato di fare quel lavoro». Il Draghi giudicato sfaccendato premier, già presidente della Banca centrale europea, paracadutato a Palazzo Chigi, aveva avuto un’accoglienza troppo esibita e intessuta di piaggeria. Un mese prima della nomina, il taciturno banchiere, civil servant - uomo serio, consapevole che da un suo sorriso o da un cipiglio in telecamera, dipendevano quotazioni in Borsa e spostamenti di miliardi di euro - quando il suo nome per Palazzo Chigi iniziava a circolare, era stato ben giudicato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: simpatico guaglio’ campano, con esperienze da liceale e da venditore di bibite allo stadio, le cui conoscenze del ramo erano un po’ confuse, tipo che Pinochet teneva nel terrore il Venezuela. «Mi ha fatto un’ottima impressione», comunicò ai colleghi di governo.

Quando Draghi annunciò i componenti del proprio gabinetto, in molti preconizzarono un futuro difficile, notando che Di Maio era rimasto al suo posto: segno che per Draghi era stato impossibile far piazza pulita. Dottor Draghi, le sembra una cosa normale che i due ultimi nostri ministri degli Esteri, Angelino Alfano e Gigi Di Maio, oltre all’italiano con la “congiuntivite”, conoscessero soltanto la lingua materna, cioè quella siciliana e quella campana? No, Mario Draghi, venne bocciato: ma Di Maio non c’entra nulla. È che i nostri politici , quasi tutti, vengono eletti non su indicazione di noi elettori che diamo loro la delega di maggior prestigio e significato in democrazia: cioè il voto. No, possiamo votare soltanto una lista chiusa, non c’è nemmeno possibilità di voto disgiunto. Una truffa. Sancita tale, insieme alle altre tre leggi elettorali precedentemente utilizzate, tra le quali quella che porta il nome allusivo se stessa, il Porcellum.

Politici, quelli nostri, sbalestrati anche dal taglio di parlamentari previsti dalla normativa adottata ad hoc, senza peraltro costruire un sistema di bilanciamenti. Unica differenza, al peggio, ovviamente: i collegi diventano di dimensioni enormi, il rapporto eletto-elettore, inesistente nel proporzionale, diventa quasi impossibile anche nell’uninominale, dove vince uno dei due candidati che abbia raccolto un voto in più.

Nervosissimi e insoddisfatti i nostri non-eletti, dopo la battaglia per il Quirinale sono piombati in uno stato di irresponsabile comportamento che il 25 settembre rischiamo di dover pagare caro: si vota in un solo giorno, in un periodo ancora propizio per vacanze e gite fuoriporta. Perché Berlusconi e Salvini abbiano deciso di far cadere Draghi è un mistero dal punto di vista razionale: non c’è infatti una motivazione seria. C’è una spiegazione soltanto di bassa cucina: la crisi, la pandemia, lo scontento, le decisioni dolorose per gli Italiani che si dovranno prendere per incassare i miliardi dell’Europa, a patto che vengano rispettati 55 impegni ancora tutti da esplorare. Un panorama da brividi. E anche un vergognoso atteggiamento nei confronti di Draghi: se per caso, o per abilità, o perché lo Stellone magari torna ad assisterci, metti che le cose vadano per il verso giusto… e allora il merito se lo beccherebbe principalmente lui, l’elegante taciturno dall’aplomb e dalle cravatte inglesi, alcune osée, ma portate con la naturalezza del gentilhomme. No, devono essersi detti il Cavaliere e Salvini, quest’ultimo ormai recidivo ammazza governi, meglio andare a elezioni anticipate, visto che i sondaggi dicono che il centro-destra sfiorerebbe addirittura il 45-50 per cento dei consensi. Ma un momento: quota che sarebbe formata dalla Lega in calo al 14 per cento; Forza Italia stenterella all’ 8-10 per cento e da Fratelli d’Italia che schizzerebbe dall’attuale 4 per cento al 25 per cento: cioè un’impresa eccezionale, di questa forza non ancora ben conosciuta dall’opinione pubblica.

Un Partito nato nel 2012, condotto, al di là delle opinioni sulla bontà o meno del programma, con uno slancio, un vigore e una chiarezza senza pari da Giorgia Meloni che arriva in questa confusa fase politica con un’idea che potrebbe essere vincente: costruire il Partito conservatore: «Oggi niente è più rivoluzionario che conservare la nostra identità di italiani, le nostre radici e le tradizioni minacciate da una sinistra che si è venduta a una gestione europea che vuole cancellare la nostra cultura». È un tema tentatore. E le accuse di filo fascismo? «Abbiamo condannato la privazione della libertà e le vergognose leggi razziali». E Mussolini? «Un buon politico». Berlusconi e Salvini sono d’accordo. Ma mentre il leader leghista arranca, il Cavaliere sarebbe tentato di fare il padre nobile dei conservatori. In sostanza una riedizione della Dc: valori cristiani, orgoglio nazionale, gestione ferrea degli sbarchi… Sì, questa specie di Giovanna d’Arco della Garbatella, diventata ministro a 31 anni nel governo Berlusconi, potrebbe essere la sorpresa del 25 settembre.