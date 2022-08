Sei mesi di guerra: gli scenari possibili

Sono trascorsi sei mesi dall’attacco russo all’Ucraina. Se ne era percepita l’imminenza per le pesanti, ampie e costosissime manovre militari compiute nei giorni precedenti in Bielorussia. Le molte iniziative occidentali, Macron soprattutti, per scongiurare la guerra risultarono vane.

Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, elementi del 331° reggimento paracadutisti di Mosca sbarcavano nell’aeroporto di Hostomel per occuparlo in attesa dell’arrivo delle truppe aviotrasportate che, consolidata la posizione, avrebbero in breve tempo raggiunto Kiev, occupato il palazzo presidenziale, catturato Volodimir Zelenskij e insediato al suo posto Victor Janukovic, il politico filo-russo costretto a fuggire il 22 febbraio 2014 per la rivolta che agitava il Paese.

L’operazione delle forze armate russe fallì per la reazione immediata ed efficace del velo di truppe ucraine schierate a presidio dell’aeroporto, tanto efficace da suggerire ai comandi russi di far rientrare alla base gli aerei da trasporto con i reggimenti destinati all’attacco.

Lo stato maggiore moscovita volse a quel punto l’attacco sulla direttrice Nord-Sud che conduceva a Kiev. Migliaia di mezzi corazzati si inoltrarono sulla strada.

Inconvenienti logistici, imperizia, gli attacchi - facili - delle armi anticarro portatili delle forze armate ucraine inchiodarono la colonna impedendole di proseguire. Un monumento, questo, all’incapacità tattica e strategica mostrata nel conflitto. Di fronte alla difficoltà di piegare un popolo in armi, Putin e i suoi comandi, continuamente rinnovati mediante la nomina di ufficiali provenienti dall’Fsb (già Kgb), hanno scelta una guerra terroristica, nella quale l’aggressione cieca e di massa alle popolazioni civili ha lo scopo di fiaccare la resistenza costringendo gli aggrediti alla capitolazione.



Kiev, invece, ha tenuto. Gli ucraini, anzi, hanno accentuato la loro determinazione, vista la forza bruta utilizzata dagli avversari, il sistematico rapimento di bambini condotti in Russia per essere rieducati, le ritorsioni sulla popolazione civile.

A luglio, finalmente, sono entrati in linea - anche se in misura limitata - gli armamenti più moderni forniti da Stati Uniti e Regno Unito. La guerra ha cambiato pelle.



Le divisioni dell’Armata che avevano superato il fiume Dnper sono state isolate dal bombardamento e la distruzione dei ponti e delle strutture frettolosamente realizzate dal Genio di Mosca.



Strumenti di guerra segreti, probabilmente di Kiev che non intende ammetterne il possesso, hanno colpito gravemente due aeroporti in Crimea, navi da battaglia, depositi di armamenti, centri logistici a ridosso delle prime linee mettendo in serie difficoltà lo schieramento nemico.



Partigiani operano nei territori occupati e, addirittura, in terra russa.



La situazione è in stallo.



In questa situazione, accade che Darya Dugina, figlia di Aleksandr Dugin, filosofo di estrema destra - più radicale del medesimo Putin - muoia nell’esplosione della propria auto, nella quale avrebbe dovuto essere presente il padre. Con immediatezza sospetta l’Fsb ricostruisce l’operazione accusando l’ucraina Natalia Vovk di esserne l’autrice. E ne documenta la fuga in Estonia. La dovizia di immagini che accompagna la ricostruzione è chiaramente sospetta. Nel senso che suggerisce una domanda molto semplice: «Perché Natalia non è stata fermata prima?».



E induce a ritenere che si tratti di una provocazione creata in Russia, dai servizi russi, per due possibili ragioni: un segnale a Putin da parte di elementi radicali o un factum criminis attribuito agli ucraini per giusti

ficare ciò che di tragico potrebbe accadere domani 25 agosto, anniversario della fondazione della repubblica di Kiev.

In ogni caso, un altro aspetto della gestione criminale della nazione e della guerra voluta e diretta dal regime di Putin, pronto a una ulteriore tragica escalation del conflitto.



L’impianto nucleare di Zaporizhzhia, in mano alle truppe di Mosca - un ostaggio fisico - costituisce in concreto la peggiore minaccia per Kiev e per il mondo occidentale. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

