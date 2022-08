I problemi del paese e l'agenda Draghi

Il discorso del presidente Draghi al convegno di Rimini di Comunione e liberazione è stato (finora) il discorso più importante di questa campagna elettorale. Nonostante non sia candidato.

Draghi ha illustrato la storia più recente, i problemi affrontati, i successi conseguiti, gli enormi problemi ancora aperti, che in gran parte non dipendono da noi, e sui quali non possiamo farci nulla, se non cercare di difenderci sul piano nazionale, e tutelare i nostri interessi nazionali in sede internazionale.

Secondo i sondaggi, per quanto attendibili, la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni potrebbe conquistare una larga maggioranza in Parlamento. Con la vittoria di un partito che è sempre stato all'opposizione del governo Draghi.

Le ragioni di questa probabile vittoria sono tante, ampiamente analizzate dagli esperti della politica italiana, non ultima la stanchezza del «popolo», dopo 15 anni di sofferenza e di scenari del tipo «il peggio deve ancora venire». Come nei matrimoni, nonostante tutte le migliori intenzioni, quando i protagonisti sono stanchi, sorge spontanea e quasi naturale l'urgenza di un cambiamento. Com'è stato nel 2018, quando è bastata la parola d'ordine di un «vaffa» per ribaltare i risultati elettorali in modo imprevedibile.

Ma dopo la vittoria elettorale, arriva il difficile, cioè la formazione di un governo. Tenendo conto che entrambe le coalizioni al loro interno hanno programmi in gran parte contraddittori. Meglio, tutti vogliono la riduzione della bolletta energetica, la tutela dell'ambiente, una maggiore sicurezza, meno burocrazia, meno tasse, salari più elevati, più soldi alla scuola, insegnanti meglio pagati, fondi per lo sport, la pace in Ucraina, e chi più ne ha più ne metta.

«È il marketing della politica, bellezza!». Vince chi si differenzia dai concorrenti. Peraltro, tutti obiettivi sacrosanti presi singolarmente, ma difficilmente compatibili sul piano economico quando considerati nel loro insieme. Cioè per realizzarli tutti mancano letteralmente i soldi, a meno che il nuovo Parlamento non decida in modo del tutto irresponsabile di finanziarli con emissione di nuovo debito (Bce permettendo, ma non lo crediamo), cioè scaricandone il costo sulle future generazioni. Com'è successo con il Conte 1, con quota 100 e il reddito di cittadinanza. (In tal caso suggeriamo che gli studenti di tutte le scuole - visto che saranno loro a dover pagare i nuovi debiti - proclamino uno sciopero a tempo indeterminato). Oltre il risultato elettorale a vantaggio dell'una o altra parte, la gente si aspetta comunque un'azione di governo di grande responsabilità. Il presidente Draghi ha molto ben illustrato le difficoltà dell'economia internazionale, a partire dalla crisi energetica. Sarà fondamentale un'azione comune europea discussa prima, ma coordinata e unitaria dopo. Un'Europa che non è al fronte sul piano militare, ma lo è sul piano degli effetti economici e su quello sociale, con milioni di immigrati dall'Ucraina.

I probabili vincitori dovrebbero riflettere a lungo sul discorso di Draghi, che si radica nel profondo dei problemi italiani, che devono essere affrontati - questa volta sì - nell'interesse degli italiani. Oggi azzardare nuove strade di sovranismi, antieuropeismi, nuovi protezionismi per il solo piacere di mostrare la propria diversità, non potrebbe che portarci al disastro, anzitutto per la perdita di credibilità internazionale. E non sono tempi dove ci si possano aspettare comprensione e solidarietà dagli altri paesi europei, a prescindere. La leader del partito pronosticato vincente è giovane, dicono abbia notevoli potenzialità, quindi senz'altro potrà avere un futuro politico rilevante. Forse questo sarebbe il tempo per lei di fare un passo di lato, riaffidarsi al presidente Draghi, concordare un'agenda che tenga conto del cambio di orientamento politica del paese, ma procedere sulla via tracciata in questi anni. Diceva Churchill che «solo gli stupidi non cambiano mai idea».