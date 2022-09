Rivedere il Pnrr: scelta rischiosa

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve procedere con il raggiungimento dei suoi obiettivi nella forma originaria. Come ha detto il Commissario Paolo Gentiloni al Meeting di Rimini si possono fare solo aggiustamenti limitati senza porre mano all’impianto e alla tempistica degli obiettivi già definiti.

Dice Gentiloni a Rimini che «chi propone di rifare il Pnrr sbaglia» in quanto non si avrebbe «alcuna possibilità di riproporre questo metodo-debito comune, obiettivi comuni-nei prossimi anni».

Anche Mario Draghi, sempre al Meeting di Rimini, afferma che il «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una prova essenziale della nostra credibilità. Abbiamo conseguito tutti gli obiettivi previsti dalle prime due scadenze del Piano, e siamo al lavoro per raggiungerne il più alto numero possibile prima del cambio di Governo».

E’ questo l’atteggiamento giusto che i partiti tutti dovrebbero avere nei confronti del Pnrr, senza aprire spiragli di cambiamento che avrebbero come risultato quello di rallentare il raggiungimento degli obiettivi facendoci perdere la possibilità di avere a disposizione una o più tranche dei finanziamenti previsti.

Il 13 aprile scorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava che era stato ricevuto il pagamento della prima rata per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia Domani”: 21 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di contributo a fondo perduto e 11 sotto forma di prestito.

Questo in quanto erano stati raggiunti i 51 obiettivi del Piano previsti nel 2021. Questo è il metodo: al raggiungimento degli obiettivi la Commissione Europea e gli Stati Membri dispongono il pagamento della relativa tranche. Facciamo notare i 10 miliardi a fondo perduto. Sempre con riferimento al metodo dobbiamo considerare un altro aspetto: le elezioni in uno Stato Membro non consentono un fermo delle richieste semestrali per i prestiti e le sovvenzioni europee. Quindi con il voto a settembre è a rischio la seconda tranche di fondi del 2022; il nuovo Governo può spostarla nel 2023, ma questo slittamento porterà al fatto che potrebbe essere complicato mantenere il calendario del 2026, ultimo anno del Piano.

Questo ci fa capire come, con l’impostazione del Piano, sarebbe oltremodo rischioso mettere mano allo stesso. Infatti occorrerebbe mettere uno stop al procedere dell’andamento delle due tranche annuali con il rischio di perderne una parte per strada.

Diverso sarebbe impegnarsi su un nuovo fondo per l’energia, da impostare e definire sulla base delle esigenze imposte dall’attuale difficile crisi energetica.

Ma sarebbe invece sbagliato porre mano in modo strutturale all’attuale Piano.

La possibilità di avere una parte dei contributi a fondo perduto è veramente molto importante così come è di fondamentale importanza l’emissione di debito comune. Questi due pilastri del Next Generation Eu e quindi del Pnrr costituiscono elementi da non perdere e quindi il nuovo Governo chieda un nuovo Energy fund ma non metta mano in modo significativo all’attuale Pnrr.

Crediamo che le riflessioni del Commissario Gentiloni e del Presidente Draghi debbano essere tenute nella massima considerazione.