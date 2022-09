Il quirinale punto cruciale nell'equilibrio fra i poteri

L’ondata di sentimenti e di reazioni razionali che la scomparsa di Elisabetta II ha suscitato in patria e nel mondo risulta, per noi italiani, un utile esempio.

Esso consiste nella lezione di una monarchia istituita nel 927 e che (salvo il periodo di Cromwell) è durata, con vari cambi di dinastie sino ai nostri giorni e ci insegna che le istituzioni e la loro stabilità hanno un valore perenne e costituiscono il titolo di garanzia dei sistemi democratici.



La monarchia è rappresentanza non intermediata del popolo e della nazione, capace di interpretarne il sentiment e di costituire un punto fermo, il paracarro cui riferirsi nel cammino della storia.

Noi italiani conosciamo poca stabilità, almeno da quando i Savoia, per loro errori, nefandezze e fellonie, sono stati allontanati da Roma e dal Quirinale: infatti da Pietro Badoglio in poi abbiamo avuto 39 primi ministri e 73 governi con una durata media appena superiore all’anno.

Peraltro, il sistema repubblicano instaurato con la Costituzione del gennaio 1948 è stato spazzato via e sostituito da un’informe seconda Repubblica, caratterizzata da frequenti leggi elettorali ondivaghe tra il maggioritario e il proporzionale con vari ibridi, di cui quella in vigore è disastroso esempio.

D ella seconda Repubblica si è detto di tutto e, di fatto, in essa si è instaurato un bipolarismo spurio fondato sulle coalizioni e non sui partiti. Ciò garantisce instabilità e ingovernabilità per la semplice ragione che le coalizioni -lo dice la parola stessa- si fondano su più partiti desiderosi di portare avanti le proprie asserzioni, ancorché non condivise. La sublimazione si realizza con le nomine che non privilegiano competenza e onestà, ma fedeltà al partito di riferimento. Eccezioni, il governo tecnocratico di Mario Monti e il governo destra-sinistra di Renzi, durato oltre il giorno in cui l’intesa cessò, andato avanti con i voti di transfughi dal centro-destra.

Oggi, guardando alla coalizione stimata vincitrice, il destra-centro, possiamo riscontrare una significativa e grave divaricazione tra la leader del partito considerato vincente (Giorgia Meloni) e il leader della Lega sul cruciale, non sottovalutabile (né negoziabile) tema della posizione internazionale dell’Italia. La Meloni coerente con la storia di questo Paese, cioè atlantica e (abbastanza) europeista è determinata a continuare nella solidarietà occidentale a favore dell’Ucraina. Salvini nell’imbarazzante atteggiamento di chi vorrebbe che l’Italia abbandonasse lo schieramento di cui fa parte, abrogasse le sanzioni e si avventurasse in un futuro gravido di minacce, la principale delle quale è la soggezione politica ed economica alla Russia, una nazione che non è in grado di aiutare nemmeno se stessa (reddito pro-capite molto al di sotto di quello portoghese).



Questo significa, in soldoni, che l’unica istituzione rimasta se stessa dal 2 giugno 1946, giorno della celebrazione del referendum Repubblica-Monarchia, e da quanto Enrico De Nicola divenne il primo presidente provvisorio (provvisorio in attesa della Costituzione) della Repubblica è proprio la presidenza di questo Stato. Figure antitetiche l’hanno interpretata, da Einaudi, l’economista piemontese di onestà specchiata, a Giovanni Gronchi, l’esponente della sinistra DC che finì per consegnare il governo a Fernando Tambroni, a Carlo Azeglio Ciampi, a Giorgio Napolitano (il più interventista) sino a Sergio Mattarella, una personalità che, a dispetto della scarsa comunicativa, ha riscosso un consenso generale. Come del resto quasi tutti i suoi predecessori.

Un consenso generale che va al di là delle persone e che riguarda appunto l’istituzione, percepita come l’unica garanzia di permanenza dell’ordine democratico repubblicano. Questo è il sentiment generale. Attenzione a metterci mano, trasformando l’organo di garanzia in espressione di uno specifico schieramento, magari maggioritario (cioè minoritario nel Paese, ma maggioritario in seggi per effetto di leggi elettorali distorsive). In 76 anni di storia repubblicana abbiamo più volte percepito i rischi che corre la democrazia. Rischi naturali coerenti col sistema.

Non corriamone altri con riforme che intervengano negli equilibri tra i poteri.

