Lo yuan può diventare il dollaro del futuro?

Il risultato probabilmente di maggior rilievo pratico dell’Eastern Economic Forum celebrato dalla Russia nei giorni scorsi a Vladivostok, con la partecipazione dei principali paesi asiatici non allineati con l’occidente (in primis Cina e India) è l’accordo sino-russo di regolare i reciproci scambi senza dollari, utilizzando esclusivamente le rispettive valute, yuan e rublo.

Un passo nella dichiarata direzione di un mondo multipolare, anche in ambito valutario, che rafforza soprattutto il ruolo internazionale della moneta cinese: il renminbi, la cui unità di conto, lo yuan, viene comunemente utilizzata per denominarla.

Rafforzamento che legittima la domanda da tempo in circolazione: insieme al sorpasso del Pil cinese su quello statunitense – previsto dapprima entro il 2028 e ora, dopo la brusca frenata della crescita della sua economia, comunque entro un quindicennio - sarà in grado lo yuan di mettere in discussione, se non addirittura soppiantare, lo schiacciante primato del dollaro quale moneta universale, che vige incontrastato almeno a far tempo dagli accordi di Bretton Woods del 1944? A tutt’oggi, per intenderci, il peso del dollaro quale major currency è preponderante.

E si tratta di un preponderante sia esso misurato in termini di mezzo di regolamento degli scambi internazionali o dei prestiti ed emissioni obbligazionarie; ovvero di riserve valutarie delle banche centrali. L’Euro, saldamente in seconda posizione, pesa in media un quarto del dollaro; lo yen giapponese e la sterlina rispettivamente fra il 5 ed il 10%; lo yuan è relegato a non più dell’1 – 2%, assai meno del peso relativo della sua economia reale in termini di import-export cinese sul totale dell’interscambio mondiale.

Per quale ragione? E perché, in realtà, è del tutto improbabile che anche nel prossimo futuro lo yuan possa detronizzare il dollaro? La risposta va ricercata nelle proprietà su cui si fonda la sussistenza stessa della moneta moderna, totalmente dematerializzata, dopo il venir meno anche degli ultimi rimasugli di convertibilità in oro (ancora, Bretton Woods).

Tali proprietà, in ultima analisi, si possono sintetizzare in una sola parola: fiducia. La fiducia che il simbolo utilizzato come moneta, da un lato mantenga nel tempo intatto (o, meglio ancora, crescente) il suo valore di scambio; cioè, che goda di adeguata protezione da rischi di cambio o di inflazione. In secondo luogo, che essa –la moneta possa, senza problemi, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento convertire il proprio valore di scambio in valore d’uso; cioè, che sia garantita la sua accettazione quale strumento di regolamento degli scambi.

Dunque, una moneta è tanto più forte – attira tanto maggiore fiducia - quanto più riesce ad affermarsi quale stabile riserva di valore ed universale mezzo di pagamento. Proprietà che, a loro volta, si fondano, semplificando, su tre presupposti. Il primo: la potenza economica; una moneta forte necessita di una economia altrettanto forte. In tal senso, gli Stati Uniti mantengono ad oggi il primato nella capacità di produrre ricchezza; l’area Euro, invero, non è da meno; la Cina, come detto, li sta raggiungendo in termini di Pil complessivo (ma ben lontana, occorre ricordarlo, come reddito pro capite).

Ma la potenza economica non è sufficiente; occorre anche un secondo fondamentale presupposto: la potenza geopolitica, con il suo indispensabile «enforcement» in termini di capacità militare. Crudo ma innegabile: come nell’800 la preminenza della sterlina aveva bisogno delle cannoniere inglesi, oggi il dollaro non potrebbe fare a meno delle portaerei e della deterrenza nucleare. È proprio la perdurante carenza di una politica estera e di un sistema di difesa comuni che impedisce all’Euro di competere col dollaro ad armi –è proprio il caso di usare questa parola - pari.

L’ influenza geopolitica della Cina ed in parallelo la sua forza militare sono notoriamente in forte crescita e rappresentano un dichiarato e prioritario obiettivo della agenda politica di Xi Jinping, che il 16 ottobre prossimo verrà quasi certamente confermato per il terzo mandato quale Segretario Generale del Partito Comunista cinese. Ma la potenza economica e quella geopolitica non bastano per fare di una valuta la moneta universale. Occorre infatti un terzo cruciale presupposto per ottenere la fiducia degli operatori economici a livello internazionale: la garanzia, credibile nel tempo, del rispetto delle regole su cui si fonda il funzionamento di una economia monetaria. A tale riguardo, occorre dunque chiedersi: la Cina sarà in grado di fornire sufficienti standard di accountability, cioè di veridicità e trasparenza dei dati e delle informazioni rilevanti per le decisioni di investimento? Ancor più importante, dimostrerà credibilmente di proseguire nel percorso verso la libera circolazione dei capitali e la piena convertibilità della sua moneta? In definitiva, questo il punto esiziale riguardo al futuro dello yuan: quando il sistema finanziario cinese potrà dirsi veramente di mercato?