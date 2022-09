Cosa c'è dietro l'escalation della Russia contro l'Italia?

Oramai è chiaro più del sole. Il bersaglio grosso della offensiva di Putin contro l’Occidente seguita alla proditoria invasione russa dell'Ucraina era ed è l'Italia. La prova finale l’ha fornita la portavoce del ministero degli Esteri dello zar bollando il piano per la riduzione della nostra dipendenza energetica dalla Russia come imposto dagli Usa e dalla Ue. La simpatica signora ci ha anche pronosticato (o meglio augurato) un futuro di sofferenze. Sorvoliamo pure sul fatto che se la minaccia fosse giunta dalla Casa Bianca, invece che dal Cremlino, avremmo già le piazze piene di cortei inneggianti alla uscita immediata dell’Italia dalla Nato. E restiamo alla sostanza. Dandoci dei servi sciocchi e per di più masochisti di Washington e di Bruxelles, Putin e i suoi sodali hanno solo confermato una volta di più la matrice imperialista del disegno che ha per obiettivo la sottomissione non solo dell'Ucraina, ma dell’intero Continente europeo. La novità, se così la si può chiamare, è che i recenti attacchi cadono nel bel mezzo della campagna elettorale in corso in Italia. Ora, in qualunque altro Paese democratico, tutte le forze politiche in competizione si sarebbero unite nella più ferma condanna di una offesa e di un ricatto degni in tutto e per tutto di Hitler.

Da noi invece, salvo rare eccezioni, si sono uditi solo dei belati. Che, sommati ai “rivediamo le sanzioni” che continuano a spuntare qua e là, gettano più di un’ombra inquietante su ciò che potrebbe accadere dopo il 25 settembre. Ipotizziamo solo che il futuro governo chieda formalmente in sede Ue non tanto di eliminare le sanzioni (che funzionano contrariamente a quanto vorrebbe farci credere la propaganda russa) ma, appunto, di “rivederle”. Un secondo dopo, inizierebbe lo sfaldamento di quella Europa che, sorprendendo in primo luogo lo stesso Putin, sull’Ucraina ha mostrato finora una compattezza che nessuno si sarebbe mai aspettato. Le conseguenze pratiche di una crepa destinata a mutare rapidamente in frana sono presto dette: fine degli aiuti agli Stati economicamente e storicamente più fragili (a cominciare dal nostro, affetto da un debito pubblico mostruoso) e ognuno per la sua strada. Con l’aggravante che, senza più Draghi, non avremmo più nessuno a difenderci a Bruxelles con pari autorevolezza e determinazione. E qui balza agli occhi un altro aspetto su cui in molti, avendo la coda di paglia, tacciono o fingono di non capire. Perché il vero destinatario dei rabbiosi attacchi che il Cremlino continua a vomitarci addosso da mesi è proprio lui: Draghi. Il premier che già nell’ottobre scorso aveva mandato il ministro per la Transizione ecologica Cingolani in avanscoperta per sondare gli alleati intorno alla proposta di introdurre un tetto al prezzo del gas russo. Proposta poi formalizzata da Draghi in persona al vertice europeo convocato subito dopo l'invasione dell’Ucraina. Dunque, la paternità di una drastica riduzione della dipendenza del Continente dai combustibili fossili russi è tutta italiana. Il che riapre gli interrogativi sulle vere ragioni della fine, per metà assurda e per l’altra foriera solo di guai, dell’esecutivo Draghi. Un governo (tanto per rinfrescare la memoria ai distratti) capace di portare il Paese fuori dalla fase più acuta della pandemia, di ottenere 220 miliardi di euro di finanziamenti comunitari, di fare crescere l’Italia nel 2021 più di chiunque altro in Europa e, per finire, di ridarci una credibilità e un peso internazionali di cui eravamo orfani dall’epoca di De Gasperi. Colpire e affondare un simile governo e con esso uno dei pilastri sia dell’Europa che della Nato, rappresentava quindi un obiettivo strategico per Putin e il suo disegno di rifare l’impero sovietico a partire dall’Ucraina. Verità elementari quanto evidenti. Non per chi continua sornione a strizzare l’occhio a Mosca e a promettere agli italiani che, una volta nella stanza dei bottoni, “ci penseremo noi ad addolcire Putin”. Promesse, oggi più che mai, da mercante. O meglio da vassalli - consapevoli o meno, nulla cambia - dei nemici non solo del popolo ucraino da sette mesi ormai aggredito e sbranato senza pietà, ma anche di un altro popolo che dovrebbe starci ancora più a cuore: il nostro! È ancora una volta nell'interesse esclusivo di quest'ultimo - altro che di Bruxelles o di Washington! - che Mario Draghi sta buttando sul tavolo tutte le misure a sostegno delle famiglie e più ancora delle imprese consentite a un governo dimissionario e in scadenza fra poche settimane quale il suo. Per ribattere agli attacchi senza precedenti di Mosca alla nostra democrazia e alla nostra libertà, serve però qualcosa di ancora più forte e decisivo: l'unità reale e non solo di facciata di tutti gli italiani e di tutte le forze politiche che si candidano a guidare il Paese. Solo così sarà possibile vincere la battaglia per il “price cap”, la cui urgenza assoluta è stata nuovamente ribadita dal presidente Mattarella, e completare il processo (a partire dai rigassificatori) verso la nostra definitiva indipendenza energetica. La sfida - la più difficile per il nostro Paese dai tempi della lotta al nazifascismo - è aperta. Ma, se non cederanno alle minacce e alle sirene del disfattismo, gli italiani sapranno vincerla anche stavolta.