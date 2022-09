L’eredità della Regina

Per la sua scomparsa il mondo ha offerto alla regina Elisabetta II un enorme omaggio, misto di cordoglio e di riconoscimento per il suo ruolo di co-protagonista della storia del mondo degli ultimi 70 anni.

La regina ha partecipato al cambiamento radicale dell’importanza del proprio paese nel mondo dopo la Seconda guerra mondiale; da paese imperiale a comprimario di seconda fila. Ma a Yalta, Stalin e Roosevelt (già gravemente malato) si allearono contro Churchill per porre fine all’impero inglese. L’autodeterminazione dei popoli, di wilsoniana memoria, era diventato un principio fondamentale del nuovo ordine mondiale postbellico. Anche se in seguito tradita da Stalin, con i colpi stato nell’Europa orientale da parte dei partiti comunisti locali.

La regina ha vissuto questa transizione con distaccata eleganza, senza rancore, anzi con ironia tutta britannica. Nella consapevolezza che una monarchia ereditaria oggi è fuori del tempo. Come dimostra l’irrilevanza delle monarchie dei paesi nordici.

La regina ha attraversato momenti difficili, come nel 1992 – l’Annus horribilis – quando si registrò una rivolta popolare contro l’idea che le spese per riparare il Castello di Windsor dopo l’incendio dovessero essere a carico della finanza pubblica. Oltre al fatto che da allora la famiglia reale avrebbe dovuto per la prima volta nella storia pagare le tasse.

Oppure, altro momento difficile nel 1997, quando la regina attese oltre il dovuto e solo dopo un intervento forte del suo primo ministro, per partecipare al dolore degli inglesi per la morte della principessa Diana.

La regina per contro conseguì una grande simpatia con la sua straordinaria partecipazione con James Bond (Daniel Craig) all’apertura delle Olimpiadi. A dimostrazione che il Regno Unito non aveva più l’impero, ma avrebbe potuto contribuire alla cultura del mondo, oltre all’immortale Shakespeare, anche oggi – tra gli altri – con i Beatles e James Bond. Nessun rammarico per il passato, ma con grande ironia un sano «va bene così».

Il suo contributo maggiore alla storia inglese è venuto dal suo particolare distacco dalla politica. Una posizione non scontata, perché, a differenza degli altri paesi, la Gran Bretagna non ha una costituzione scritta, ma è tutta costruita sulla reciproca fiducia di istituzioni contrapposte, interdipendenti, sempre in evoluzione. Senza regole formali.

È stato l’atteggiamento recentissimo della regina con la sua presenza distaccata ad assicurare il mantenimento di questo delicato equilibrio. Lo si è visto di recente con Boris Johnson che, una volta sfiduciato dal parlamento, ha cercato di rimandare la propria fuoriuscita, minacciando il blocco della Brexit. La regina, nel rigoroso rispetto delle prerogative del primo ministro, ha impedito questa soluzione, favorendo il rispetto di un ricambio naturale.

Per noi italiani, sempre pronti a richiamare l’imperativo della fedeltà alla costituzione (incluso eventuali giuramenti extra-istituzionali), immaginare uno stato senza una costituzione scritta è impensabile.

Ma la costituzione da sola non è sufficiente per garantire una democrazia effettiva.

La democrazia inglese si basa su un altro pilastro, che è quello del sistema elettorale, totalmente maggioritario. Il paese è diviso in circoscrizioni elettorali e viene eletto in ciascun distretto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Questo da un lato penalizza gli eterni secondi, ma dall’altro rafforza enormemente il rapporto tra il candidato eletto ed i suoi elettori. Perché aggancia l’elezione al rapporto con il territorio, che vuole essere rappresentato a livello nazionale.

Questo sistema elettorale esclude i candidati paracadutati dal centro, i listini con gli eletti predeterminati dal partito, senza alcun potere di scelta da parte dei singoli cittadini.

Nel giorno del suo 21esimo compleanno, nel 1947 in Sud Africa, la regina Elisabetta dichiarò: «… la mia intera vita, breve o lunga che sia, sarà dedicata al vostro servizio…».

Questo impegno di ragazza appena maggiorenne, dopo una guerra in cui così tanti avevano sacrificato tanto, oggi che l’individualismo ha trionfato, appare anacronistico e di maniera. Ma nel suo caso è risultato profondamente vero.