Elezioni: il ruolo delle «capitali regionali»

Forse pochi lo sanno, ma è come se in Italia si svolgessero ogni volta due elezioni parallele, con risultati diversi: una nei capoluoghi di regione e l'altra nel resto del Paese. Così è anche stavolta, nel proporzionale ma soprattutto nei collegi uninominali (dove è eletto solo il primo classificato, mentre i concorrenti restano a casa). Il rapporto fra grandi città e altri comuni fa in realtà parte di una distribuzione dei voti che ha visto (alle precedenti politiche, alle europee, alle regionali) il centrosinistra andare meglio nelle metropoli, ma già meno bene nei quartieri periferici, peggio nei comuni limitrofi e ancor peggio in quelli rurali o lontani; viceversa, il centrodestra ha avuto risultati migliori lontano dalle metropoli (e soprattutto dai quartieri centrali). Ci basiamo su dati reali, non su sondaggi: nel 2018, la distanza fra centrodestra e centrosinistra era, a livello nazionale, di 14,1 punti (nei capoluoghi di regione erano appena 2,9); alle europee 2019 saliva nel dato globale al 20,9%, ma scendeva all'1,3% nelle "capitali regionali"; inoltre, nel ciclo delle quindici elezioni regionali a statuto ordinario, il centrodestra ha avuto il 47,1% contro il 34,9% del centrosinistra (+12,2%) ma è stato sorpassato di 3,5 punti da quest'ultimo nei grandi centri (40,2 a 36,7).

In pratica, le competizioni sono due: in quella nazionale lo scarto fra destra/centrodestra e centrosinistra è stato mediamente di circa il 16% (2018-2020) mentre nelle metropoli è crollato allo 0,2%. Sostanzialmente, nei capoluoghi di regione i due poli maggiori partono alla pari, secondo i dati storici; quindi, ci si può attendere di tutto, nell'assegnazione dei seggi uninominali. È sulle metropoli che il centrosinistra conta di più, mentre la destra è in più in difficolta, per "colpa" della Lega: infatti, fra politiche, regionali ed europee il risultato medio di Forza Italia nei capoluoghi è stato inferiore di appena lo 0,6% a quello nazionale; quello di Fratelli d'Italia è stato superiore dello 0,3%; quello della Lega, invece, è stato inferiore di ben il 7,5%. A fronte della grossa difficoltà di sfondamento del Carroccio nelle metropoli, c'è il dato del Pd, mediamente superiore del 4,4% nei grossi centri, ma anche di Più Europa (+1,5%). Anche le forze che ora corrispondono a Verdi-Sinistra hanno ottenuto mediamente il 2,7% a livello nazionale (politiche, europee, regionali) ma il 3,9% nei capoluoghi di regione. In pratica, l'attuale centrosinistra ha avuto in questi comuni - nella media delle ultime tre elezioni - l'1% in più dei voti sulla principale coalizione avversaria, pur partendo da un -13%/-13,5% nazionale. Per questo, la natura della campagna elettorale, i temi, l'approccio alla competizione sono diversi laddove sostanzialmente la partita è storicamente in bilico rispetto a dove la destra è stata sempre strutturalmente più forte. Non sappiamo se anche questa volta i dati dei grandi centri differiranno di molto da quelli del resto del Paese, ma non è difficile immaginarlo.