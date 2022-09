Vittoria ucraina? il sogno possibile

Ciò che all’inizio del conflitto ucraino non era nemmeno immaginabile e che poi, con la strenua dimostrazione di resistenza degli aggrediti, è diventato concepibile, ora è visto come una possibilità concreta di cui si parla apertamente e rispetto alla quale si cominciano a prendere in esame tutte le eventuali conseguenze. Stiamo parlando dell’idea che l’Ucraina possa vincere la guerra e che quindi la Russia venga sconfitta. Qualcosa che fino a non molto tempo fa era considerato semplicemente impossibile, ora, dopo aver assistito alla travolgente avanzata ucraina e alla disordinata rotta dell’esercito russo nel nord del Donbass, è diventato verosimile. Uomini che combattono per difendere la propria terra da un invasore che si dice «fratello» ma che in realtà è fratricida, stanno contrattaccando con successo altri uomini, spesso giovanissimi e inesperti, totalmente sfiduciati e mal guidati da comandanti incompetenti al vertice di una macchina bellica mastodontica quanto – alla luce dei fatti – inefficiente e disorganizzata.

Coloro che meno si aspettavano questo ribaltamento di prospettiva sono quei pacifisti a oltranza che fin dalle prime fasi della guerra hanno sostenuto che il gigante russo era invincibile, che anche solo sognare di riuscire a contrastarlo (e men che meno a vincerlo) era un’idea a dir poco folle e che pertanto l’unica chance che i Paesi occidentali avevano era quella di abbandonare l’Ucraina al suo destino, rinunciando subito alle sanzioni ed evitando accuratamente di fornirle le armi necessarie per difendersi (pena sacrifici per la mancanza di gas e il rischio di un nostro pericoloso coinvolgimento diretto nel conflitto), perché tanto era inesorabilmente destinata a soccombere e aiutandola non avremmo fatto altro che prolungare inutilmente le sofferenze di quello sfortunato popolo.

Cosa diranno ora tutte quelle Cassandre di fronte all’avanzata di Kiev? Magari ci sono pure rimasti male perché le loro cupe (e un po’ scontate) previsioni non si stanno realizzando, ma al contrario si sta avverando lo scenario opposto, quello che, una volta tanto, vede gli oppressi riuscire a respingere gli oppressori e la causa della libertà guadagnare terreno rispetto alla prevaricazione e alla violenza di Stato. Loro, che verosimilmente non perdono occasione per intonare (giustamente) la canzone che inneggia alla libertà dall’invasore, «Bella ciao», sono probabilmente gli stessi che recentemente si sono scandalizzati perché una nota cantante ha ritenuto di non eseguirla a comando, dimenticando però che loro per primi, con una freddezza degna della più gelida realpolitik, hanno voltato le spalle a chi è stato invaso.

Certo, non è affatto detto che, dopo le vittorie che sta collezionando, all’Ucraina continuerà ad andare così bene e tutt’altro che scontata è la sua vittoria finale. È però un fatto che oggi quella nazione stia prevalendo perché il flusso di aiuti e soprattutto di armi dall’Occidente è stato abbondante e ininterrotto: tutto questo, oltre a offrire un determinante sostegno materiale, ha rafforzato ancor di più il morale di un popolo e di un esercito già estremamente motivati e che in più ogni giorno possono constatare di non essere stati lasciati soli. A differenza del nemico, che invece si sente sempre più isolato e si vede costretto a fare i conti con limiti che forse nemmeno sapeva di avere, di sicuro non nella misura che tutti stanno osservando.

Dunque grandi passi avanti sono stati fatti rispetto ai giorni – e ce ne sono stati parecchi – in cui le forze in campo non apparivano nemmeno paragonabili e la fine per l’Ucraina sembrava imminente. E adesso? Da una parte è vero che il materializzarsi del fantasma della sconfitta – che per Putin sarebbe semplicemente intollerabile – comporta la possibilità di una reazione scomposta della Russia, che come un gigante ferito e umiliato potrebbe ricorrere a soluzioni ancora più radicali o addirittura non convenzionali (ma questo rischio in fondo non è certo una novità di oggi). Dall’altra, però, si fa plausibile l’ipotesi che una disfatta nell’«operazione militare speciale» possa innescare una reazione a catena ai vertici dell’autocrazia russa e, alla fine, rovesciare lo stesso Zar. Anche questo, ovviamente, è tutt’altro che scontato, visto il cordone sanitario che c’è intorno a Putin e soprattutto considerata la forza della rete di relazioni interessate e inconfessabili che a lui fa riferimento. Ma di sicuro un trauma nazionale, come sarebbe quello di una debacle militare subita da chi si pensava di schiacciare come un insetto, potrebbe seriamente rappresentare l’inizio della fine di quel regime.



