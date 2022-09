Le mosse di Putin

Così Putin ha fatto la sua mossa. Prima che la controffensiva ucraina prosegua, ha convocato un referendum nelle aree del Donbass conquistato, a conferma del loro passaggio sotto sovranità russa, e conseguente secessione dall’Ucraina. Poi ha minacciato una reazione tremenda chi volesse invadere quelle regioni, in quanto dopo il referendum sono diventate parte integrante del territorio russo. Com’è già avvenuto per la Crimea.

Il prossimo passo di Putin lo si intuisce facilmente. Completata l’annessione, Putin dichiarerà la fine dell’operazione speciale (cioè la guerra) in Ucraina, con pieno successo (l’annessione dei fratelli russi del Donbass) e dichiarerà la fine delle ostilità da parte sua, e di conseguenza la pace.

Per completezza dichiarerà una reazione tremenda se a sua volta l’Ucraina non accetterà quella pace (imposta dalla Russia), scaricando la responsabilità di una eventuale continuazione della guerra all’Ucraina. Questo per la gioia delle truppe pro-russe sparse per il mondo e la tranquillità dei predicatori di pace che dimenticano le ragioni primarie dei conflitti.

«Non si può fare la guerra, addirittura rischiare la guerra mondiale, per un pezzo di terra (il Donbass) sconosciuto ai più!». La gente ha dimenticato (o mai studiato) la storia di Danzica e del trattato di Monaco, prima della Seconda guerra mondiale. Anche allora esplose la contestazione del «Non morire per Danzica». Poi le cose sono andate come tutti sanno.

Putin non mancherà certamente di avanzare proposte anche all’Europa: «Se togliete le sanzioni, e riaprite lo Stream 2, noi riprenderemo a fornirvi di gas a prezzi ragionevoli (100 dollari al megawattora possono andare?), secondo le vostre necessità».

Quindi un pacchetto completo: il Donbass in cambio della pace in Ucraina e ripresa delle forniture di gas. Una scossa forte per i fragili di spirito. Ma la risposta spetta all’Ucraina e ai suoi alleati che la sostengono direttamente, Stati Uniti e Gran Bretagna.

L’Ucraina può ovviamente rispondere in due modi opposti: accettare la pace o continuare la guerra. Perché la risposta spetta soltanto a lei. Ma tra questi due opposti - come sempre - vi sono diversi gradi di separazione, che andrebbero esaminati nel dettaglio. Perché nelle guerre il diavolo risiede nei dettagli.

L’Ucraina può accettare la pace (almeno sul piano formale), e rinviare il regolamento dei conti al futuro, magari quando Putin sarà stato sostituito (auspicabilmente) da un presidente meno aggressivo. Tuttavia l’Ucraina può replicare in modo sottilmente aggressivo, entrando nell’Unione europea, ma anche riaprendo il dibattito su una sua entrata nella Nato. Cosa farebbe in questo caso la Russia, attaccherebbe l’Ucraina di nuovo? In quel caso dichiarando guerra alla Nato? Sembra improbabile, dopo il crollo recente del suo esercito di fronte alla controffensiva ucraina.

Oppure l’Ucraina può respingere l’offerta di pace russa, sostenendo che la pace si avrà soltanto quando la Russia si sarà ritirata da tutti i territori occupati, e forse anche dalla Crimea. Il problema di questa alternativa è che difficilmente gli Stati Uniti potrebbero sostenere questa decisione, per ragioni interne (le prossime elezioni di Midterm) e internazionali (mantenere il rapporto con i paesi neutrali come l’India, sospingere la Cina a staccarsi dalla Russia). Peraltro, l’Ucraina senza i missili Himars (efficaci ma con gittata limitata) non va da nessuna parte. E gli Stati Uniti per ora non ritengono che sia il momento di mandare la cavalleria.

Quindi la guerra in Ucraina continuerà ad essere avvolta nella nebbia. È probabile la continuazione di una guerra a bassa intensità, con il suo catalogo di morti e distruzioni.

E l’Europa? Francia e Germania (e la Gran Bretagna in ambito Nato) non mostrano dubbi: compattezza in ambito atlantico e solidarietà con l’Ucraina aggredita dalla Russia. Apparentemente più incerta (almeno dai sondaggi riportati) sembra la posizione dell’Italia. L’antico adagio del «Franza o Spagna basta che se magna» periodicamente riemerge. L’Europa, con vicende alterne, è sopravvissuta dopo la caduta dell’Impero romano per 1500 anni, senza una presenza attiva dell’Italia contrapposta in guelfi e ghibellini. Evitiamo che la legittima tutela dei nostri interessi non diventi un auto avvitamento che ci porterebbe all’emarginazione. Perché gli altri paesi non potrebbero che prenderne atto.