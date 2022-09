L'importanza di votare

Oggi si vota. Finalmente, verrebbe da dire. Abbiamo sentito anche troppi proclami, troppe promesse; e troppe accuse da una parte e dall’altra. La sensazione è che, a furia di dare della fascista alla Meloni e ai suoi, si sia finito per rafforzarla. Sondaggi vari e previsioni realistiche non lasciano molto spazio a dubbi circa il successo del centrodestra, favorito anche dall’unione (quanto coesa si vedrà presto) tra FdI, Lega, Forza Italia e Noi moderati che permetterà alla coalizione di vincere in tanti collegi uninominali approfittando della rottura tra Pd e 5 Stelle.

Le incognite riguardano le proporzioni della vittoria, il “peso” del Terzo polo di Calenda e Renzi e il risultato dei 5 Stelle, soprattutto al Sud, che Conte ha percorso in lungo e in largo, sventolando orgogliosamente (e con un non lieve tasso di populismo) il Reddito di cittadinanza come il successo personale per il quale si aspetta di essere ripagato dagli elettori. Magari dimenticando di dire che quelli distribuiti sono soldi degli italiani: lavoratori e contribuenti, spesso gente che tira la carretta per arrivare a fine mese, e che in tanti casi si è stancata di vedere distribuire assegni a chi rifiuta ripetutamente un lavoro perché non gli conviene accettarlo o a chi lavora in nero e il “reddito” lo percepisce truffando due volte il prossimo.

Le promesse, più o meno (soprattutto meno) realizzabili e le schermaglie sono un classico di ogni campagna elettorale, inutile scandalizzarsi. Ed è, ahinoi, inutile recriminare sulla triste fine che è stata fatta fare a Mario Draghi e al suo governo. Anche se grida ancora vendetta aver rinunciato alla sua esperienza e al suo pragmatismo, al prestigio e all’autorevolezza, alla sua capacità, nei mesi trascorsi a palazzo Chigi, di aver riportato l’Italia tra i protagonisti sulla scena internazionale.

Suscita ancora rabbia il ricordo indelebile di quel pomeriggio del 20 luglio, ma ora è inutile recriminare. È il momento di affrontare lo tsunami energetico che in parte ci ha già travolto e che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi assumerà proporzioni che oggi nessuno può immaginare. Tutti noi, bolletta dopo bolletta, scontiamo gli aumenti schizofrenici di gas e elettricità e, al supermercato, facciamo i conti con un’inflazione che è ben più alta di quella ufficiale. Ma ancora in tanti, troppi, non si rendono conto che il problema è sociale: perché molte aziende sono al collasso, tra aumenti vertiginosi dei prezzi delle materie prime e costi energetici decuplicati. Se le aziende dovessero essere costrette a interrompere la produzione, per non lavorare in perdita, o addirittura a chiudere, sarebbero ovviamente colpiti gli imprenditori, ma la mazzata più grave sarebbe per i ceti meno abbienti. Se si ferma il lavoro, come potrà garantirsi un reddito chi avrà perso il posto?

Questo è il più urgente e più drammatico dei problemi che il nuovo governo dovrà affrontare, ma non l’unico. L’augurio che possiamo farci tutti è la stabilità, che pure non è certo agevolata dalla legge elettorale che ci ritroviamo (pessima, ma il Parlamento non è mai riuscito a cambiarla). Ne abbiamo assoluto bisogno per poter affrontare una sfida difficilissima, per attutire il più possibile gli effetti della bomba sociale che rischia di esplodere. Oggi votare è importante come non mai: ricordiamocelo tutti, specialmente chi è tentato di disertare il seggio «perché tanto sono tutti uguali» o perché «chiunque vinca, non cambierà nulla».