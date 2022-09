Un vincitore. O meglio, una vincitrice. E tanti sconfitti. I primi exit poll sembrano confermare i trend delle rilevazioni delle ultime settimane. Si tratta di sondaggi che già in passato hanno dimostrato tutti i loro limiti tanto più con un forte calo dell'affluenza. In ogni caso, se i numeri saranno confermati, queste elezioni politiche segnano il ritorno a una maggioranza di centrodestra. Ma è un centrodestra completamente diverso da quello che si era visto in passato. A trascinarlo al successo è Giorgia Meloni. E, come previsto, è lei la vincitrice assoluta di queste elezioni. Che il suo risultato finale sia il 23 o il 27% davvero poco importa visto che il suo partito, Fratelli d’Italia, alle ultime Politiche di neanche cinque anni fa, era ben sotto il cinque.

Non vince però tutto il centrodestra, sempre che i dati degli exit poll siano confermati. Non vincono Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: sia la Lega che Forza Italia sono lontane dai risultati del 2018. E per il Carroccio è meglio non guardare nemmeno le percentuali delle Europee di poco più di tre anni fa quando volava oltre il 34%. In attesa di vedere come saranno le ripartizioni dei seggi fra le varie forze politiche, di certo si può dire che il peso dei partiti del centrodestra esce stravolto da questo voto. Ed è uno stravolgimento che rischia di non rendere facile il cammino di questa coalizione e della sua nuova leader.

Chi di certo perde è il Pd di Enrico Letta. E ben pochi erano pronti a scommettere su un risultato diverso. Con la loro linea ondivaga e incerta, i Dem incassano una sconfitta pesante, quasi quanto quella del 2018, una delle pagine più nere della loro storia. È tutto da vedere dove si assesterà alla fine la percentuale del Pd. Per gli equilibri interni del partito e per il destino dello stesso Letta cambia, e non poco, essere sotto al 17% o al 22%. E non è un aspetto secondario visto che in casa Dem già da settimane pare iniziato il congresso per trovare un nuovo segretario.

Più complicato il discorso su Giuseppe Conte e il suo Movimento 5 stelle. Il movimento esce – se gli va bene - dimezzato rispetto alle ultime politiche, quando era riuscito a conquistare il 33% con la maggioranza relativa alla Camera e al Senato. Ma l’ex presidente del Consiglio può comunque tirare un sospiro di sollievo. Le vittorie sono altre, però può dire di essere riuscito a fermare la disgregazione dei grillini e di essere riuscito a salvare un po’ di consenso soprattutto al Sud. Non è una vittoria. Ma quanto gli basta probabilmente per restare alla guida del movimento, Beppe Grillo permettendo.

Difficile sulla base degli exit poll capire cosa avrà raccolto alla fine il Terzo polo di Calenda e Renzi. Viene dato fra il 6 il 9%. E’ probabile che si fermi a metà strada. Poco? Tanto? Gli obiettivi sbandierati erano più alti. Ma bisognerà vedere quanti seggi, soprattutto al Senato, riuscirà in effetti a portare a casa sulla base di un sistema elettorale astruso come il Rosatellum. E quanti ne incasserà invece il centrodestra. È lì, a Palazzo Madama, che si giocano gli equilibri di questa nuova legislatura.