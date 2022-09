L'Italia cambia strada

Non bisogna nascondere che il fatto che, a 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, il partito che rappresenta, in ogni caso, un elemento di continuità ideale con l’esperienza fascista, conquista la maggioranza relativa con titolo, riconosciuto dai suoi partner, a esprimere la leadership di governo, introduce nell’animo di molti di noi il sospetto. Nella storia repubblicana, solo una volta, nel 1960, i neofascisti erano stati parte della maggioranza, con il governo Tambroni, e l’Italia s’era ribellata pronunciandosi in decine di manifestazioni di piazza, represse con la forza, comunque tali da far precipitosamente chiudere l’esperimento. Nella seconda Repubblica, il neofascismo aveva cambiato pelle diventando prima Alleanza nazionale e, poi, componente fondante del Popolo della liberà, il partito voluto da Berlusconi nel quale erano confluite le destre a eccezione della Lega (Nord).

Il ricostituirsi di una forza politica effettivamente coerente con il passato e tuttavia moderna e modernista, che ha introiettato alcuni miti contemporanei, è attribuibile a una nuova generazione di quarantenni, alla cui testa Giorgia Meloni ha saputo coniugare coerenza e capacità di presentarsi come alternativa nazionale alla congerie paludosa dei vari partiti.

Gli ultimi 14 anni sono stati segnati dall’assenza, in Parlamento, di una maggioranza politica: tutti hanno vinto. Nessuno ha vinto.

La scelta di due presidenti della Repubblica, Napolitano e Mattarella, s’è rivolta alla salvezza della legislatura più che al chiarimento politico che solo elezioni anticipate avrebbero determinato.

Se un dato deve essere registrato è che, almeno sulla carta, dalle consultazioni di domenica è uscita una maggioranza identificabile e certa che potrebbe produrre un governo in linea con le promesse elettorali e il sentiment della maggioranza parlamentare. Usiamo il condizionale perché uno dei soggetti costitutivi della maggioranza, la Lega di Salvini, è specializzata nel gioco dell’elastico, un esser dentro e fuori, che ha destabilizzato le recenti esperienze governative.

I numeri danno un perdente tra i vincitori e un vincente tra gli sconfitti. Il primo è senza dubbio Salvini e il suo partito che da forza di riferimento del Nord operoso e industriale, diventa forza sussidiaria priva del primato elettorale coltivato negli ultimi anni e del primato politico che, in misura variabile, aveva sempre ottenuto nel Nord-Est.

Allo stato delle cose, la Lega sembra collocarsi a destra di Fratelli d’Italia e, salvo cambi di vertice e di linea politica, potrebbe assumere una linea divergente in politica estera. Risorge Berlusconi, i cui seggi diventano determinanti per la nuova maggioranza: la parte moderata e liberale del destra-centro s’è raccolta intorno a lui con l’evidente prospettiva di attenuare gli estremismi della coalizione.

Perde rovinosamente il Pd e, in particolare, il suo segretario Enrico Letta. Non solo rimane sotto il 20% ma di fatto e in termini politici perde la leadership della sinistra: tra partitini riportati a sue spese in Parlamento e il successo dei 5 Stelle, almeno sino al prossimo e imminente congresso, rimarrà l’incompiuta di sempre, a metà strada tra il riformismo socialdemocratico, mai abbracciato con convinzione, e il semi-massimalismo di impronta post-comunista. Il suo 19%, infatti, è espressione di un consenso storico e residuale, privo di respiro, di proiezione nel futuro e di partecipazione giovanile.

I 5 Stelle pur dimezzando i consensi del 2018 hanno ben ragione di cantare vittoria. Un canto contingente e breve che rimarrà loro in gola, vista la natura parassitaria dei loro consensi che incrociano il voto dell’economia nera e dei sussidi di Stato. Indicativo il 40% ottenuto a Napoli, una realtà nella quale il 20% degli elettori è percettore di reddito di cittadinanza.

Del resto, come abbiamo visto, il destra-centro, vincitore, ha posto sotto esame questa distribuzione di soldi dello Stato che utilizza quote di reddito (da lavoro dipendente) prodotte al Nord per finanziare la nullafacenza nel Sud, e sperabilmente rivedrà il meccanismo impedendo ogni ulteriore dispersione di risorse.

Del resto, l’orizzonte politico di Conte e dei suoi sodali è oscuro e destinato a un ruolo di mera testimonianza e contestazione.

Se il governo governerà, poca roba sulla loro tavola.

Azione-Italia Viva ha ottenuto un risultato di tutto rispetto che non è ancora l’inizio di un percorso politico: è fatale che questa vittoria spinga l’Italia verso un bipolarismo totale, magari consolidato da una elezione diretta del presidente della Repubblica. E, quindi, potrebbe mancare a Calenda&Renzi il beef da proporre agli italiani.

Rimangono comunque evidenti e confermate le preoccupazioni che la formula politica vincente suscita nel Paese. Le relazioni internazionali e le sottolineature sovraniste non possono essere sottovalutate.

Si vedrà giorno dopo giorno l’evoluzione dello spread, cruciale indicatore della fiducia riscossa dal Paese. Sin qui, la Bce ci ha permesso di tenerlo sotto controllo.

Rimane più che mai sul tappeto il ruolo dell’informazione, messo seriamente in discussione, per esempio, in Ungheria dove essa è controllata dal potere esecutivo.

All’informazione italiana, quindi, spetterà il ruolo di guardiano della democrazia.

Inflessibile. Attento e tempestivo.

