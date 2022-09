Il fascismo non c'entra, rispettiamo il voto

Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, un pericolo per la democrazia? La nostra sinistra ex comunista soffre di un’incancellabile, perenne "sindrome antifascista", in parte storicamente comprensibile, ché il Pci fu il partito che pagò il più alto tributo di giovani vite umane immolatesi nella Resistenza.

A una stagione certo eroica che però, come tutte le imprese umane, se raccontata dai vincitori, subisce inevitabili imprecisioni, torsion, giustificazioni e silenzi sulle atrocità compiute anche da alcuni i meritori combattenti per la per la nostra libertà. Una Guerra civile è quanto di peggio possa capitare a un popolo, a una nazione come la nostra, una società tendenzialmente fratricida, Fin dai tempi degli Orazi e Curiazi, dei guelfi e ghibellini, bianchi e neri, fino a , fascisti e antifascisti, berlusconinani e antiberlusconiani.

È la nostra una continua battaglia degli "ismi" contro altri "ismi": categorie tremendamente convinte di essere sempre e comunque dalla parte della ragione, dei facitori del bene comune, contrastati da avversari che combattendo il nostro bene non possono essere altro che agenti del male: E arrivati al Bene contro il Male, si disumanizzano i protagonisti in quanto portatori di bene o di male, ergo o buoni benefattori o cattivi malvagi i quali a un certo punto devono arrivare a una soluzione. E qui non resta togliere di mezzo il nemico. E chi è il nemico? L’altro, colui che non la pensa come te. Inutile cercare una mediazione, soprattutto in un che per troppi anni si è scontrato su ogni cosa politica, con lo Stato del Vaticano e la Potenza della Chiesa a mettere il becco su ogni questione anche politica, a suon di scomuniche, primo fra tutti il primo Parlamento dell’Italia unita colpevole insieme al Re di aver approvato la Legge Siccardi, ritenuta lesiva del clero e pertanto di origine satanica, degna dell’infernale condanna. Insomma, noi italiani non abbiamo mai avuto la capacità di mediare, di cercare il punto di intesa che è possibile soltanto se i contendenti rinunciando a qualcosa entrambi diventano contraenti di un accordo che non scontenta nessuno. No, allora qui la parola che storica è quella di «compromesso» aggettivato dei più focosi epiteti, da vergognoso a sospetto, da inaccettabile a immorale. C’è qualcosa che sempre provoca tensioni: e quando si arriva a ritenere l’altro, l’avversario colpevole di immoralità ecco che la situazione diventa irrisolvibile se non con ostracismi, condono, eliminazioni.

Ma veniamo ai giorni nostri. Andiamo a votare con la quarta legge elettorale dichiarata «anticostituzionale» perché sostanzialmente antidemoratica in quanto impedisce all’elettore di scegliere chi votare. Sistema spurio, un po’ uninominale, molto di più proporzionale fa sì che si debba votare una lista chiusa, decisa dai vertici dei partiti. Chi l’ha congegnata? Un fascista, un qualunquista, un nemico della democrazia? Macché: un parlamentare della sinistra, del Pd, formazione che vine da una lunga gloriosa ma anche terribile storia politica, viene dal Partito comunista nato nel 1921 al congresso dei socialisti a Livorno, dove l’ala massimalista, che sogna la rivoluzione per fare come in Russia l'Italia dei Soviet, si stacca dai moderati, i quali da allora in poi saranno considerate nemici al pari, se non peggio, dei fascisti. Perché i fascisti di Mussolini sono europarlamento, come lo sono i comunisti, propensi a considerare i socialisti e i socialdemocratici biechi complici del sistema parlamentare da abbattere. Quando Turati il leader dei socialisti moderati accetta l’invito del Re per un colloquio al rientro a Palazzo Madama vine fischiato e insultato dai vecchi compagni ora sotto le bandiere rosse. E i fascisti? Chi sono questi fascisti? Nascono già pronti per far del male, per soggiogare i poveretti? No, li fonda Mussolini, allora su posizioni anarcosocialterrorista, proviene dal Partito socialista, se ne va perché espulso a causa del suo voltafaccia sulla Guerra, dapprima contrario e poi improvvisamente favorevole. Il suo programma illustrato nel 1919 in piazza San Sepolcro a Milano prevedeva, la chiusura delle chiese, i beni ecclesiastici incamerati dal governo, l’abolizione del sistema a bancario e la partecipazione dei operai alla gestione delle aziende. Poi , in un Paese che ha avuto seicentomila morti in Guerra, due milioni di feriti, ci sarà lo scontro armato tra fascisti e socialisti-comunisti. Nel giro di un anno gli iscritti al fascio passeranno da tremila a trecentomila. E dopo il fascismo la tragedia della seconda Guerra mondiale, nascerà finalmente l’Italia Repubblicana, nata dalla Resistenza e dall’intervento degli Alleati, ché sennò avevi voglia di sconfiggere i tedeschi. Ma è l’Italia in cui Togliatti il comunista fa l’amnistia nel 1946 che salva dall’epurazione i quadri fascisti, prefetti, questori, burocrati e autorizza a perseguire soltanto i fascisti che si siano macchiati di reati particolarmente efferati. E come puoi dimostrare l’efferatezza? Molti traslocano dal Littorio alla bandiera rossa, Alcuni reduce di Salò, fondarono il Msi che diventa Alleanza Nazionale e va al Governo nel 1994 con Fini, Casini e Berlusconi. E poi successivamente chì diventa ministro ai problemi giovanili? Ma diamine, non è forse la Giorgia Meloni che è una ragazzina della Garbatela. Passano vent'anni e chi vince le elezioni? Giorgia Meloni diventata adulta. E noi dovremmo temere chissà quali scempi fascisti da questi Fratelli d’Italia? Suvvia, signori. Hanno ancora la fiamma nel simbolo? E quanti anni ci sno voluti per convincere il Partito comunista a tolgiere la falce e il martello dei Soviet dalla bandera rossa? E quando hanno avuto l’onore e la forza di andare al potere cos’hanno combinato gli ex Pci come D’Alema? Hanno autorizzato i bombardamenti sulla Juogoslavia senza l’autorizzazine dell’Onu. E come hanno accolto l’arivo dei barconi di migranti? Speronando una nave e facendo annegare centinaia di poveri cristi. Chi era capo del Governo? Un certo Rmano Prodi. Infine, anzicché frustare il mare come fece Serse dopo la sconifitta navale al Pireo, faremmo bene tutti noi che abbiamo votato a sinistra, a rispettare il risultato delle elezioni. No?