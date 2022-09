Tante prove per la Meloni, dall'Italia all'Europa

Passate le elezioni, esaurite le molteplici interpretazioni, arriva la parte difficile, cioè formare un nuovo governo, e poi governare. I problemi sul tavolo sono quelli ben noti, discussi in queste settimane in campagna elettorale, dalle bollette per l’energia, alla questione del reddito di cittadinanza, la riforma fiscale e delle pensioni, alla collocazione europea dell’Italia. Alcuni problemi sono di stretta competenza del parlamento, per altri la ricerca di soluzioni si estende alle alleanze internazionali dell’Italia. In ambito Nato la Meloni si è espressa con chiara fermezza per il sostegno dell’Ucraina. Per inciso, per quanto riguarda l’appartenenza dell’Italia all’Europa il partito che ne proponeva l’uscita (Italexit) non ha raggiunto il 2% dei voti, ed è escluso dalla presenza in parlamento. Questo dovrebbe aver posto fine alla discussione del nostro rapporto con l’Europa. (Non abbiamo dimenticato la richiesta dei 5stelle-fase1 di un referendum sull’euro).

In questi 5 anni anche il populismo-sovranismo è cambiato. Non c’è più Trump che imperversa sulla scena mondiale; la Brexit è passata in Gran Bretagna, e già si incomincia a fare i conti con questa scelta disastrosa per il popolo inglese, dopo aver bruciato 2 primi ministri in pochi anni (mai capitato nella storia inglese).

Il populismo-sovranismo ha scoperto che le posizioni estreme non pagano, e che un sano e moderato pragmatismo (pur sempre orientato in quella direzione) paga di più in termini di ritorno elettorale.

Lo ha ben capito la Meloni che durante la campagna elettorale ha cambiato rapidamente accento sui temi più controversi, per rimettersi al centro di un orientamento il più condiviso possibile. D’altronde la Meloni ha vinto le elezioni, ma senza Berlusconi -fortemente europeista (anche per difendere il suo impero televisivo in Europa) - non ha una sua maggioranza in parlamento. Fratelli d’Italia (anche per le sue origini rigorosamente “romane”) sta assomigliando sempre di più alla vecchia Democrazia cristiana di matrice dorotea: promettere tutto, accogliere tutti, mediare tra tutti. Con una rivendicazione con voce tonante in difesa degli interessi degli Italiani. (In questo senso, non è improbabile che Ita -l’ex-Alitalia, roccaforte della vecchia Alleanza nazionale di Fini- alla fine non verrà ceduta).

Ma è in sede europea che la Meloni dovrà dimostrare la propria credibilità internazionale. Alcune posizioni (come il disaccoppiamento dei prezzi dell’energia) saranno in continuità rispetto alla posizione di Draghi. Ma altre decisioni in merito al rafforzamento dell’Unione Europea, le scelte della Meloni saranno più difficili. Starà dalla parte di Francia e Germania (che vogliono un’Unione rafforzata), oppure si schiererà con i Paesi dell’est (che vogliono un’Unione limitata -ma che metta soldi a vantaggio del loro sviluppo, senza l’introduzione di nuovi vincoli)?

La Meloni è ben consapevole che la sopravvivenza dell’Italia come paese G7 dipende strettamente dall’Europa, per i finanziamenti del Pnrr e per la montagna di debito pubblico italiano detenuto dalla Banca centrale europea.

Fratelli d’Italia ha sestuplicato i propri voti perché Lega ed i 5stelle hanno per parte loro dimezzato i propri voti. E gli avversari del Centro-sinistra si sono divisi e suicidati elettoralmente. I suoi alleati: Berlusconi è un europeista (se non altro per interesse); Salvini è un leader sospeso. Il Nord-Italia vota a destra (Emilia esclusa -per ora), ma con uno Zaia leader la Lega sarebbe molto diversa. E il cambio non è improbabile, se non altro perché oggi, con questi risultati elettorali, la Lega perderebbe anche la guida delle proprie regioni.

In un contesto -da qualche anno- di risultati elettorali in cui l’elettore “è mobile” (vedi i milioni di voti persi da Lega e 5stelle).

Onorevole Meloni, complimenti per il successo elettorale. Ma sta Lei decidere se vuole essere una leader di transizione, temporanea; oppure una leader che contribuirà nel lungo periodo, alla costruzione alla nuova Italia del prossimo futuro.

Dipende da Lei.