Putin e lo stupro della democrazia

Cominciamo subito col chiarire che quelli svoltisi nei quattro territori ucraini occupati o parzialmente occupati dalla Russia non sono stati dei referendum, ma una via di mezzo fra una gigantesca farsa e una altrettanto odiosa schedatura di massa. Cos’altro si può dire, infatti, di una consultazione in cui la gente è stata costretta a votare con le armi puntate (tutto documentato dalle videocamere di sorveglianza dei palazzi che ritraevano i soldati russi impegnati in un capillare “porta a porta” casa per casa), o sotto la minaccia di essere licenziata e segnalata alla polizia qualora si fosse rifiutata di recarsi alle urne? I (non pochi) filorussi nostrani tornati puntualmente a pontificare in lungo e in largo possono sbraitare finché vogliono di «percentuale schiacciante» di favorevoli all’annessione alla Russia.

Ma, al netto della condanna unanime della comunità internazionale e del clamoroso (...). smarcamento stavolta pure della Cina, questa non è democrazia. Bensì, il suo osceno stupro paragonabile solo al precedente storico dell’Anschluss: l’annessione (anschluss in tedesco, appunto) dell’Austria alla Germania nazista. Giustamente ata l’evento più gravido di conseguenze nefaste seguito alla fine del primo conflitto mondiale, l’Anschluss fu preparata e preceduta dalla reiterata minaccia di una invasione del suolo austriaco da parte delle armate del Reich. Invasione che, alla fine, avvenne comunque (12 marzo 1938) ma che, per mascherare di legalità l’infamia, fu seguita il 10 aprile dello stesso anno da un plebiscito con il Paese letteralmente ricoperto di svastiche e la Gestapo che dava la caccia agli ultimi oppositori. Ebbene, in base ai dati ufficiali, il 99% degli austriaci votò per la unificazione alla Germania di Hitler: più o meno la stessa percentuale a dir poco irrealistica con cui, secondo Mosca, il “sì” all’annessione alla Russia avrebbe trionfato nei referendum truffa dei giorni scorsi. Personalmente sono dell’idea che lo zar abbia messo su la colossale pagliacciata per poter dire ai propri sudditi che stanno tagliando la corda in massa per non arruolarsi “Vedete che un risultato, alla fine, lo abbiamo portato a casa?”, più che per giustificare l’eventuale ricorso alle armi nucleari (a proposito, dove sono finiti i pacifisti?) a difesa del sacro suolo russo in cui da ora rientrerebbero anche le regioni ucraine piratescamente incorporate. Faccio infatti fatica a pensare che gli stessi separatisti ucraini, al pari delle popolazioni russe che vivono appena oltre il confine, sarebbero granché lieti di beccarsi la loro brava dose di radioattività. Ma leggere nella testa dei dittatori non è mai stato un esercizio facile, tanto meno ora che gli ucraini hanno dimostrato di poterle suonare al gigante russo come fece Davide con Golia. D’altra parte, senza una vittoria chiara e definitiva contro l’aggressore, chi e cosa potrebbe metterli al riparo da una futura invasione bis magari meglio pianificata e condotta di quella in corso? Quanti insistono nell’incolpare Zelensky del protrarsi del conflitto si guardano bene dallo spiegare come si sarebbero comportati se le fosse comuni piene di cadaveri di civili seviziati fossero spuntate sotto casa loro, oppure se per salvarsi da un nemico uso a risolvere le contese internazionali a suon di missili fossero stati costretti a scegliere fra morire o abbandonare tutto. Per questi freddi e tronfi sapientoni abituati a discettare dei destini e delle disgrazie altrui standosene comodamente seduti sul divano di un talk-show, cosa volete mai che conti la lotta disperata ed eroica del popolo ucraino per la propria stessa sopravvivenza? Ma dato che a ragionare così si passa da inguaribili ingenui o da filo americani per partito preso, ecco che è di nuovo la Storia a indicarci quali sarebbero le conseguenze, non solo per l’Ucraina ma per l’Occidente intero, di una resa di fatto a Putin. Appena un anno dopo l’Anschluss, Hitler invadeva la Polonia dando così il via alla Seconda guerra mondiale. E non c’è storico degno di questo nome pronto a negare che fu proprio l’accettazione inerte da parte delle democrazie europee della annessione forzata dell’Austria al Terzo Reich, seguita a stretto giro di posta dalla firma ugualmente suicida dello scellerato patto di Monaco, a convincere il Führer che i tempi erano maturi per scatenare l’apocalisse. Darla quindi vinta al suo epigono odierno equivarrebbe a replicare gli stessi errori fatali di allora. E allora sì che il dittatore del Cremlino potrebbe sentirsi spinto a ricorrere a qualsiasi strumento, compresa l’atomica, avendo nel frattempo preso atto della sostanziale incapacità della controparte di far seguire alle parole i fatti. Fra le righe del discorso infarcito come al solito di menzogne (“sono stati gli anglosassoni a sabotare il Nord Stream”) e di finte disponibilità al negoziato (con le bombe a grappolo russe che poco prima avevano fatto l’ennesima strage di civili in fuga e con una mega nuvola di gas sulla Scandinavia!) pronunciato ieri da Putin per celebrare l’Anschluss di un pezzo d’Ucraina grande quasi come il Nord Italia (cui va aggiunta la Crimea già “rubata” nel 2014), sta scritto tutto questo. Non capirlo o rifiutare di capirlo, od ancora scegliere di rispondere al ricatto in ordine sparso come le ultime decisioni del governo tedesco sul caro energia lasciano intendere, significa solo avvicinare e non allontanare l’apocalisse.