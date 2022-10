La Meloni e il posto per Salvini al governo

La pesante sconfitta della Lega alle elezioni politiche lascia il segno anche sulla formazione del governo. Se già prima del voto Salvini voleva il ministero dell'Interno per provare a replicare lo schema del 2018 (grazie al quale, dal Viminale, svuotò elettoralmente il principale alleato - allora il M5s, oggi potrebbe capitare a FdI) cavalcando senza freni il tema dell'immigrazione, oggi al leader leghista una tribuna dalla quale guadagnare voti è diventata indispensabile. La stessa sopravvivenza della leadership salviniana - messa al sicuro solo in parte dalla scelta di parlamentari fedeli alla linea del capo - è però a rischio, perché nei territori della «vecchia Lega» qualcosa si muove. Persino Bossi è tornato in campo per rivendicare spazio alle istanze del Nord. Del resto, se nel 2018 «solo» 3,5 milioni di voti su 5,7 arrivavano al Carroccio dalle macro aree del Nord-Ovest e del Nord-Est, oggi siamo appena a 1,43 su 2,2 (due milioni persi in un colpo solo). Per quanto riguarda il resto d'Italia, si è passati da 2,3 milioni di voti a 1,12 (la metà). La Lega è diventata troppo «nazionale» per lombardi e veneti, che temono di veder annacquate le loro istanze autonomiste, ma soprattutto capiscono che le basi tradizionali quelle che «non tradivano mai» il Carroccio - si stanno sgretolando: a fronte di una percentuale nazionale dell'8,8%, il partito di Salvini ha avuto in tutto il Nord (Emilia-Romagna inclusa) 1,6 milioni di voti. Cioè poco di più di quando (2013: 1,44 milioni; 2006, 1,53 milioni; 2001, 1,45 milioni) aveva a livello nazionale rispettivamente il 4,1%, il 4,6% e il 3,9% dei consensi. Questa è una situazione potenzialmente pericolosa per Salvini, che vede sfuggire il consenso nelle zone non di tradizionale insediamento e si vede contestati cali notevoli di voti nella «culla» del leghismo italiano. Senza fare raffronti, poi, con le europee del 2019, che sarebbero impietosi. Ecco perché il leader leghista deve cercare di ottenere al governo una posizione di peso e di grande visibilità, che dia all'esterno l'immagine di un leader che guida la coalizione, anziché esserne solo un ministro. Con il Conte uno gli riuscì, sia per la scarsa consistenza dei Cinquestelle - che non opposero resistenza all'ascesa irresistibile della Lega, la quale svuotò mezzo elettorato pentastellato - sia per il bassissimo profilo tenuto allora da Conte (che faceva da semplice «notaio» della coalizione, salvo poi dimostrare di avere una personalità a governo caduto, con un'arringa in Aula che lasciò sbigottiti i presenti e soprattutto Salvini). Il pericolo maggiore per la Meloni, oggi, non è un'opposizione confusa e divisa fra chi non ha i numeri (Azione/Italia viva), chi è legato alle nostalgie assistenzialistiche dei governi Conte (il M5s) e chi si dibatte in una crisi forse letale (il Pd): il rischio è che Salvini (che ha un anno e mezzo prima delle europee 2024 per tentare l’azzardo) faccia il Papeete bis, cioè il colpo dello scorpione nel quale si esibì anche Renzi nel 2021 al momento di affossare il Conte bis (l'ex premier toscano aveva peraltro provocato la scissione del Pd appena nato l'Esecutivo, il che era già un bel programmino per il futuro). Se la leader di Fratelli d'Italia è una politica abile e accorta, saprà trovare il modo per concedere a Salvini un posto importante ma non tale da permettergli di svuotare politicamente il governo e la base elettorale di FdI. La Meloni ha memoria ed esperienza: conosce bene i suoi alleati, forse ha già preso loro le misure.