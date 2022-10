La finanziarizzazione dell'economia

Si dice che Niels Bohr (uno dei padri della fisica contemporanea), al momento d’iscriversi all’università, abbia detto che voleva scegliere economia, ma che la considerava troppo difficile, e quindi decise per la fisica.

Vera o falsa che sia, è vero che l’economia è complicata; basti pensare che per un certo bene, nel medesimo momento, ci sono persone che pensano che il prezzo di quel bene andrà giù, e vendono. Ma ci sono persone che pensano esattamente il contrario, cioè che il prezzo andrà su, e quindi comprano. Opinioni del tutto opposte!

Negli ultimi trent’anni per questa contrapposizione di «visioni», la finanza è stata messa sotto accusa, perché ritenuta responsabile della fluttuazione dei prezzi, e quindi fonte d’instabilità per tutto il sistema economico, con gravi danni per tutti. Non a caso si parla di finanziarizzazione dell’economia. L’accusa non riguarda tutta la finanza (che per la parte sana - prestiti alle imprese e mutui - è fondamentale per lo sviluppo dell’economia), ma l’accusa riguarda nello specifico l’esplosione dei cosiddetti prodotti finanziari derivati.

Alcuni prodotti derivati sono sani, perché rispondono ad un’esigenza concreta. I faraoni egiziani, per il mantenimento della corte, compravano in anticipo dagli agricoltori il grano che sarebbe stato raccolto dopo la successiva inondazione del Nilo.

Altri prodotti derivati (la grande maggioranza) sono vere e proprie «scommesse» su quanto accadrà in futuro, nello stile dell’acquisto di un biglietto della lotteria. Se viene estratto vinco il premio, altrimenti perdo il prezzo pagato per il biglietto. Per i derivati la sostanza è la medesima, ma il meccanismo di funzionamento concreto è più complicato, con una dilatazione progressiva nell’immaginare nuovi prodotti nel corso degli anni.

Con un’avvertenza: lo sviluppo dei prodotti derivati è dovuto sì alla fantasia degli ingegneri finanziari, ma anzitutto è stato reso possibile dello sviluppo delle tecnologie informatiche, ovvero della loro velocità di esecuzione. Queste hanno consentito a ciascuno, con un conto in banca (con saldo sufficiente per garantire il buon esito delle operazioni) e un cellulare, di diventare un operatore a tutto campo sui derivati. Come con la polvere da sparo: di per sé è una semplice combinazione chimica, ma ha cambiato il modo di fare la guerra e quindi le relazioni tra persone e popoli.

Quindi all’origine della finanziarizzazione dell’economia non c’è la perversione degli speculatori, ma ci sono l’innovazione tecnologica e le visioni contrapposte degli operatori economici rispetto all’andamento futuro dei prezzi. La finanziarizzazione da allora è poi proceduta velocissima, concentrandosi su tutti i mercati organizzati (e regolamentati) del mondo incluso quelli delle materie prime (come petrolio, gas, metalli e materie prime alimentari). Come tutte le innovazioni «umane», anche la finanza ha curato molte malattie del sistema economico, ma - come sempre - ha generato nuovi effetti collaterali. Ne citiamo alcuni.

Il volume dei derivati è cresciuto a dismisura, perché il cash necessario si riferisce solo alla copertura del rischio di perdita, non all’ammontare nominale del contratto. Se scommetto sul prezzo del barile di petrolio che oggi vale 100 dollari, posso limitare la mia perdita massima a 10 dollari. In questo caso, con 100 dollari (che ho disponibili sul mio conto corrente e che corrisponde ad un solo barile di petrolio) posso attivare 10 contratti, per un valore totale di 1000 dollari di petrolio. Con una leva moltiplicatrice così elevata (il 10%, ma potrebbe essere ancora più elevata), accoppiata alla contrapposizione di visioni sull’andamento del mercato, basta molto poco per sollevare una volatilità elevatissima del mercato, che genera una seria turbolenza anche per l’economia reale.

Naturalmente la finanza è stata (ed è) studiata dagli economisti teorici, che hanno ben concettualizzato il problema, ma con modesti risultati sul piano empirico, che è quello che veramente conta nella ricerca scientifica. Nel merito dei risultati ottenuti, vi sono almeno due considerazioni da fare.

La prima è che bastano piccoli cambiamenti all’origine per avere grandi cambiamenti nelle previsioni («l’effetto farfalla»). La seconda è che passato e futuro non sono equivalenti. Questo è scontato per una singola persona che considera la propria vita; lo è molto meno quando si considerano miliardi di operazioni per conto di milioni di operatori finanziari. In questo caso il metodo statistico si aspetta che nel futuro prevalgano previsioni di comportamenti «medi». In finanza non è così, quindi c’è ancora un lungo percorso di analisi da fare.

Un’ultima considerazione, la più importante, purtroppo la meno utilizzata, riguarda i controlli sull’organizzazione dei mercati. Per la semplice ragione che l’ingegneria finanziaria corre molto più velocemente delle burocrazie pubbliche finalizzate al controllo. (Anche perché la finanza ingaggia i talenti migliori).

Le cause principali della crisi finanziaria del 2008 sono state due. La prima è stata la carenza organizzativa del mercato ufficiale (a partire dalle società di valutazione del credito), che ha lasciato enormi buchi nei controlli. La seconda è stata l’enorme sviluppo del (cosiddetto) sistema bancario-ombra. Ovvero di quella parte del mercato finanziario che svolge funzioni bancarie (senza l’uso dei conti correnti, ma utilizza soltanto i crediti cartolarizzati), ma senza licenza bancaria, quindi senza i controlli da parte dell’autorità bancaria. Una lezione inascoltata perché è vero che la crisi del 2008 ha portato a diffuse bancarotte di questi operatori, ma a distanza di dieci anni questi si sono ricostituiti in misura ben maggiore. Perché la domanda per queste tipologie di servizi finanziari è molto diffusa, e l’offerta corrispondente non può mancare.

In finanza come in economia, non esiste una «teoria del tutto». La finanza non l’ha inventata nessuno; è - come il sistema economico - il risultato di un processo evolutivo, che avanza per tentativi ed errori.

Come scrisse Keynes: «è meglio essere pressappoco nel giusto, piuttosto che essere precisamente sbagliati».