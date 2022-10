Quelle sfide cruciali. Per il futuro della Cina

In questo mese il Partito comunista cinese si avvia verso il Ventesimo congresso. Gli economisti sono preoccupati: nei primi 8 mesi di quest’anno la crescita della produzione industriale è stata “solo” del 3,6%, con crescita dei consumi interni stagnante (lo 0,5%). Solo le esportazioni sono cresciute, del 14,2%, con un saldo commerciale rimbalzato del 57,7%.Questo successo delle esportazioni è pericoloso per la Cina. Americani ed europei potrebbero diminuire le importazioni (per effetto della recessione in arrivo) con conseguente calo della crescita cinese (per il calo delle esportazioni).

Questa osservazione induce una serie di domande: la Cina ha raggiunto il suo picco di crescita? Quanto la Cina deve sostenere la Russia, con l’eventuale conseguenza di prendersi le sanzioni occidentali? Infine, se il saldo commerciale scende, il divario tra risparmio e investimenti deve scendere (è un’identità contabile vera per definizione). Ne consegue che gli investimenti dei cinesi devono salire o l’ammontare di risparmio scendere. Questo può avvenire in “malo modo”, le esportazioni scendono, la disoccupazione sale, il risparmio scende. Oppure in “modo buono”. I consumatori risparmiano meno perché consumano di più, le esportazioni vengono convertite in consumi interni, mantenendo elevata la domanda interna.

Questo dilemma (meno esportazioni più domanda interna) disvela un orizzonte

strategico, da tempo prospettato ma non oggetto di scelta a breve termine, che sarà al centro del dibattito congressuale.

La leadership cinese si trova di fronte ad una contrapposizione radicale. Da un lato una linea dura (sia per gli affari interni che internazionali); dall’altro una particolare attenzione alla stabilità socioeconomica in casa, ed un ambiente di contesto internazionale meno ostile.

Oggi il Governo cinese applica entrambe le strategie. Ha colpito duramente le grandi imprese private, come Didi, Alibaba ed Evergrande, molti istituti di formazione scolastica e universitaria, incluso case di produzione di videogiochi. Ha rafforzato i suoi poteri di controllo sullo Xinjiang ed Hong Kong, e mantenuto alta la tensione per Taiwan. La Cina ha reagito al «decoppiamento» tecnologico con gli Stati Uniti, ed imposto sanzioni di risposta per individui ed istituzioni occidentali. Xi ha accompagnato questa linea dura con grandi discorsi sull’importanza delle sfide da affrontare e la necessità di politiche di solidarietà e stabilità all’interno della Cina.

La politica di riforme strutturali (incluso quella di lockdown anti-Covid) voluta da Xi, ha avuto conseguenze drammatiche, sul piano interno. Nel 2020 sono scomparse 4.5 milioni di piccole imprese (private), 10 volte il numero del 2018; imprese che costituiscono il fondamento dell’economia cinese. Il settore privato fornisce la metà della tassazione incassata dallo stato, e l’85% dell’occupazione urbana cinese (450 milioni di posti). Sono cresciute le diseguaglianze: le province ricche volano, le altre traballano. 800 milioni di persone in Cina vivono con meno di mille yuan (157 dollari) al mese.

Sul piano internazionale i rapporti con l’avversario americano si sono fortemente deteriorati.

Questo ha sollevato un dibattito interessante negli Stati Uniti sul come affrontare il conflitto con la Cina. Finora Biden sembra competere con i Repubblicani sul chi è il più duro nei confronti della Cina (il Congresso ha approvato più di 300 decreti anti-Cina -non tutti in corso di applicazione). Ma la tesi -molto interessante- che sta emergendo (nelle università e nei centri di ricerca) è che “è meglio competere con la Cina, piuttosto che non competere”. Con le implicazioni che ne derivano, ancora tutte da esplorare.

Xi si avvicina al Congresso, con la sua terza riconferma –non prevista nella Costituzione redatta al tempo di Deng- con un grande sostegno popolare: il 95% della gente è soddisfatta per i risultati conseguiti nel decennio passato (risultato confermato da indagini americane).



Xi promette una politica “populista” di comune prosperità. Mano pesante verso le grandi imprese private, contestualmente case migliori, più cura per le persone anziane, istruzione meno costosa, sostegno per le famiglie fragili.

Sul piano internazionale, la Cina -oltre al confronto con gli Stati Uniti- punta ad allargare le proprie alleanze. Per 130 paesi e regioni economiche, la Cina è il partner commerciale principale (per gli USA solo 57). Per 5 anni la Cina è stato il partner principale della Germania. Con il RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) la Cina ha aggregato un terzo della popolazione e produzione mondiale.

Xi nel novembre scorso ha affermato che «l’unità della guida del Partito è la vita del Partito». E questo -secondo lui- giustifica i milioni di videocamere sparse trasversalmente ovunque nella vita quotidiana della gente. Altrettanto giustifica la violazione e repressione dei diritti umani. Questi valori -la libertà individuale, i diritti, lo stato di diritto, una stampa libera- sono quelli dell’Occidente, le ragioni profonde della loro decadenza.