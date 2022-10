Dove nasce quel diffuso sentimento anti americano

Se si dovesse tenere un sondaggio tra la gente, si scoprirebbe che la maggior parte persone nel silenzio della mente sta dalla parte dei russi. Non dalla parte di Putin, che è colpevole di avere invaso l’Ucraina, ma dalla parte russi si. Gran parte del motivo è puro interesse, per via delle bollette del gas, aumentate paurosamente dopo l’inizio della guerra, come risposta della Russia alle sanzioni occidentali.

Ma c’è un antiamericanismo che va oltre le bollette, e che trae origine dall’insofferenza per l’egemonia americana in questi settant’anni di dopoguerra. L’inizio era stato promettente: il ricco piano Marshall per la ricostruzione dell’economia europea dopo la distruzione bellica; il trapianto della democrazia nei paesi sconfitti, Germania Giappone e Italia.



Gli Usa avevano accantonato le pretese imperiali della Gran Bretagna, avviando un’alleanza inedita con l’allora Unione sovietica di Stalin, per una spartizione del mondo in aree d’influenza, con l’obiettivo del mantenimento della pace mondiale.

Il seguito è purtroppo noto, i buoni propositi si sono dissolti, quindi la cortina di ferro, la Nato ed il patto di Varsavia.

D opo allora è esplosa la guerra fredda, e gli Stati Uniti hanno preso immediatamente atto di due fatti. Il primo è che si apriva una competizione conflittuale con l’Unione sovietica, a partire da un serrato confronto militare; il secondo era che gli alleati della Nato erano troppo impegnati nelle rispettive ricostruzioni postbelliche, per poter seguire gli Usa nella corsa al riarmo. Sono seguiti i 70 anni di storia che finiscono nell’attualità di oggi, troppo recenti per essere consolidati in una storia condivisa. Ma -storia a parte- la “percezione” di come fossero gli Stati Uniti, dopo l’entusiasmo generale per il sostegno decisivo durante la guerra, cominciò ad emergere quasi immediatamente. I primi esploratori degli Stati Uniti, sulle orme di de Tocqueville, da Guido Piovene al direttore di allora della Gazzetta Baldassarre Molossi, riportavano di un’America, occidentale fino al midollo, ma profondamente diversa rispetto all’Europa.

A partire dalla sua gente, immigrata da tutte le parti del mondo, accolta dai 93 metri della Statua della Libertà, in seguito talvolta mescolata in variegati melting pot, altre volte rimasta distinta in comunità con la salvaguardia delle proprie tradizioni.La scritta alla base della Statua è esemplare: «Antiche terre … a me date i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite desiderose di respirare liberi». Non si nasce americani, li si diventa assumendo l’impegno a rispettare i valori e le regole dell’America. La Costituzione americana riconosce ai cittadini soltanto un diritto, quello di ricercare la propria felicità. Non c’è un diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione. Questi diritti (aldilà dell’emergenza) si devono “comprare”, con i guadagni del proprio lavoro. Lo stato s’impegna solo ad offrirti opportunità, che devi afferrare, «all’onda, se colta al flutto porta alla fortuna». La società americana è meritocratica, competitiva, con inevitabili paurose diseguaglianze. E’ essenzialmente fondata sull’economia. I grandi ricchi possono poi dare vita a fondazioni per la soluzione di problemi globali, in stile Bill Gates, con la vaccinazione dell’Africa. La politica estera americana ne discende di conseguenza. Una politica estera che anzitutto tutela gli interessi del suo business, in tutte le variazioni del suo apparato industriale. Nel perseguire questo obiettivo gli Stati Uniti hanno commesso drammatici errori: il Vietnam, la seconda invasione dell’Iraq, l’Afghanistan. Gli Stati Uniti non hanno subito sconfitte militari sul terreno, hanno chiuso la guerra con un ritiro volontario, spesso disordinato, per l’impossibilità di vincere, sotto l’incalzante pressione contraria della propria opinione pubblica. L’America -per contro- possiede alcune risorse fondamentali per se stessa e per il mondo: le sue università, con i suoi premi Nobel per la medicina che hanno salvato milioni di vite nel mondo; la sua capacità straordinaria di produrre innovazione tecnologica (con i finanziamenti necessari per gli investimenti).

I suoi giornali personificano la stampa libera che ricerca la verità, che non sta dalla parte dei governi di turno. I suoi intellettuali (si pensi a Chomsky), da sempre sostanziano la coscienza di una spietata auto-critica del paese. Sono stati gli intellettuali e la stampa a sollevare per primi il problema della prepotenza internazionale dell’America e della sua debolezza interna. Non risulta che altri paesi abbiano avuto altrettanto coraggio con tanta chiarezza. O forse gli altri paesi sono isole di felicità? Gli Stati Uniti sono un sistema sociale ed economico che evolve nel tempo, con episodi di indicibile violenza (come lo sterminio delle popolazioni indigene), e altrettanti momenti di eroismo (come la guerra nel Pacifico contro il Giappone). L'anima Usa sta cambiando: meno bianca e protestante, più latino-asiatica, più conservatrice (gli immigrati integrati votano a destra), più isolazionista, concentrata sulla sfida con la Cina. Un cambiamento di orientamento che si rifletterà drammaticamente sull’alleata Europa. God bless America and bless all over the World. Dio benedica l’America e tutto il Mondo.