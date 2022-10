La maggioranza divisa e i tempi del governo

Ieri la lotta per la distribuzione dei ministeri ha prevalso sulla necessità di onorare gli adempimenti istituzionali. Se alla Camera i numeri per l’elezione del presidente ai primi scrutini erano comunque troppo alti (si è scelta così la scheda bianca), in Senato La Russa ha ottenuto la presidenza al primo voto solo grazie ai “franchi tiratori” dell’opposizione, nonostante la volontà di Forza Italia di astenersi. È stato un fatto politico grave, che testimonia quanto la maggioranza sia divisa sull’assetto di potere. L’impressione che si ricava è che i due partiti minori della coalizione (FI e Lega) vogliano far pagare cara alla Meloni la sua larga vittoria elettorale, impedendole di dominare il prossimo governo e iniziando una guerriglia che potrebbe essere fatale per il Paese più che per l’Esecutivo.

Le vicende politiche legate alla formazione del nuovo governo portano alla luce anche un altro tema, che spesso è affrontato con estrema superficialità.

In campagna elettorale molte forze politiche dicono di poter fare un governo «entro 24 ore dalla proclamazione del risultato». Questo presunto efficientismo non solo non è tecnicamente possibile da ottenere, ma sarebbe perfino un fattore negativo per la nascita di un Esecutivo.

Le istituzioni hanno tempistiche determinate: prima bisogna dare il tempo agli eletti di essere proclamati, poi di aderire ai gruppi parlamentari; quindi, bisogna eleggere i presidenti delle Camere, successivamente si fanno le consultazioni al Quirinale (anche se brevissime), si conferisce l'incarico e solo alla fine il presidente del Consiglio incaricato scioglie la riserva e porta la lista dei ministri al Capo dello Stato.

Di solito non sono le procedure lunghe che inceppano il sistema, ma sono le forze politiche a «non funzionare». Nel 2013 non c'era alcuna maggioranza «uscita dalle urne» (alla Camera vinse il centrosinistra, ma in Senato non prevalse nessuno) e così nel 2018 (quando ci volle tantissimo tempo per arrivare al governo gialloverde, peraltro scomponendo il centrodestra).

Quindi, se davvero fosse stato tecnicamente possibile presentare la lista dei ministri il giorno dopo il voto, nessuna forza politica avrebbe potuto farlo. Si dirà: ma nel 2013 e nel 2018 i governi non «uscirono dalle urne».

A parte che in una Repubblica parlamentare sono le Camere e gli eletti del popolo che «escono dalle urne», perché non c'è l'elezione diretta del premier, anche nel 1994, 1996, 2001, 2006 e 2008 il primo governo della legislatura arrivò dopo trattative fra i partiti, pur se le elezioni avevano visto il prevalere di una coalizione.

Stavolta il centrodestra ha vinto le elezioni e ottenuto la maggioranza in entrambe le Camere, ma per sua fortuna ci sono adempimenti istituzionali che le stanno permettono di intavolare tre settimane di trattative (e risse) fra il partito maggiore (Fratelli d'Italia), i due piccoli (Lega e FI) e uno minuscolo (quello centrista) per spartire le presidenze di Assemblea, le commissioni parlamentari, i ministeri, i viceministeri e i sottosegretariati.

Un lavoro di bilancino, anche se nessuno ammette di usare il vecchio «manuale Cencelli» (col quale la Dc riuscì a trovare la formula per dividere i posti) che dalla fine degli anni Sessanta in poi è in realtà sempre stato applicato. Le dispute fra i partiti dell'attuale maggioranza «uscita dalle urne» (come Venere dalle acque...) non sono mai mancate neppure in passato, anche se stavolta stanno un po’ superando il limite: c'è sempre un partito che ha interesse a piazzare un esponente in un determinato dicastero, o un altro che vuole un ministero che gli serve per fare propaganda e guadagnare voti in futuro; ci sono poi i veti contro questo o quel politico, che sono dovuti a questioni di incompetenza, a problemi politici o, ancora, a contrasti caratteriali e personali.

Certo, si può obiettare che i partiti dovrebbero accordarsi sui nomi prima del voto, ma come si fa se non si conoscono i rapporti di forza fra i partiti? In politica nessuno regala nulla. Il problema non sarebbe risolto nemmeno se a vincere fosse un solo partito: ci sono le correnti, i notabili da soddisfare. Insomma, quando qualcuno vi promette un governo a 24 ore dal voto, non credetegli: la propaganda è divertente ma spesso poco realistica.