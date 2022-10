Nubi minacciose sull’economia italiana nel 2023

Alla vigilia dell’insediamento del nuovo governo le previsioni di diversi istituti di ricerca rappresentano uno scenario a tinte fosche che va da una stagnazione addirittura a una vera e propria recessione. Solo pochi numeri ci inquadrano il momento che stiamo vivendo: le previsioni della Bce sul Pil dell’Eurozona sono del +3,1% nel 2022, confermato dal Fmi, e del +2,1% nel 2023 ma in questo caso con un modesto +0,5% del Fmi. Quindi la differente previsione del Fmi lascia intravedere un pesante peggioramento del quadro economico per l’intera Eurozona nel 2023. Veniamo ora al nostro Paese; in questo caso confrontiamo le previsioni della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato recentemente dal governo Draghi: il Pil del 2022 dovrebbe crescere del 3,3%, in miglioramento rispetto al +3,1% precedente e a uno +0,6% del 2023, che di fatto significa una stagnazione a causa dell’indebolimento del ciclo economico europeo ed internazionale. È proprio sul 2023 che il Fmi segnala un calo del Pil dello 0,2%, con il nostro Paese in recessione.

Il rallentamento dell’economia dell’Eurozona e quindi del nostro Paese risente sicuramente delle difficoltà dell’economia della Germania che paga più di tutti gli altri Paesi gli effetti del caro energia: infatti il Fmi prevede per questo Paese un Pil del 2022 del +1,5% e un calo del Pil dello 0,3% nel 2023. Quindi anche in questo caso è rappresentato uno scenario di recessione.

Sempre il Fmi evidenzia un dato preoccupante con una diminuzione del commercio mondiale che è previsto passerà da una crescita del 10,1% del 2021 a una modestissima crescita del 2,1% del 2023.

L’inflazione, che nell’anno in corso raggiungerà il picco del 7,8% secondo le previsioni di Banca d’Italia, si ridurrà progressivamente nel 2023 e nel 2024.



Quindi la situazione economica interna ed internazionale che attende il nuovo governo è davvero preoccupante.

Mario Draghi lascia il governo con una situazione dei conti pubblici in miglioramento, come si evince dai dati della Nadef. Infatti, sulla base di questi dati, il deficit sul Pil è previsto al 5,1% e il debito sul Pil al 145,4%, entrambi in miglioramento rispetto alle precedenti previsioni di aprile. E questo risultato è stato ottenuto pur in presenza di interventi a sostegno di imprese e famiglie per 76 miliardi nel 2022 per il caro bollette. Il governo Draghi lascia poi al nuovo governo un tesoretto di 10 miliardi dovuti alle entrate fiscali straordinarie legate al prezzo dell’energia.

Il nuovo governo di centrodestra pare intenzionato a procedere su questa strada virtuosa nella gestione dei conti pubblici, anche vi sono spinte ad effettuare il prossimo decreto aiuti per famiglie e imprese in deficit.

Qui sta il primo dilemma del nuovo governo: seguire la spinta dei partiti della coalizione di centrodestra o seguire la strada del precedente governo? A questo proposito va considerato che, a causa del livello dei conti pubblici del nostro Paese, siamo osservati speciali da parte dei mercati finanziari internazionali con il rischio di far aumentare il livello dello spread e quindi del costo del debito pubblico stesso. Mi si dirà: ma c’è lo scudo antispread della Bce. È vero, ma per attivarlo il nostro Paese deve rispettare alcune condizioni che vanno dal rispetto delle regole di bilancio alla sostenibilità del bilancio stesso e all’assenza di gravi squilibri macroeconomici. In estrema sintesi lo scudo antispread, che si sostanzia con un acquisto straordinario di titoli del debito pubblico dello Stato sotto attacco speculativo, va meritato con una politica di bilancio virtuosa.

Alla luce di queste riflessioni è di particolare importanza l’interpretazione del programma economico del nuovo governo, quando sarà formato, e della legge di bilancio. È in occasione di questi appuntamenti che vedremo quanto dei programmi pre-elettorali dei partiti del centrodestra verrà abbandonato per strada e quanto rimarrà.



Tutto questo alla luce anche del livello in crescita dei tassi di interesse, a seguito degli aumenti già messi in campo dalla Bce anche se in misura minore rispetto a quelli della Federal Reserve americana. Infatti la lotta all’inflazione deve tener conto che il livello dei prezzi nell’Eurozona dipende dai costi dell’energia e quindi dei prodotti e non dall’aumento della domanda interna. La manovra dei tassi deve quindi muoversi su un sentiero stretto per evitare un indebolimento eccessivo dell’economia. Questo è un ulteriore problema per il nuovo governo. In questo senso sarà molto importante il nome del ministro dell’Economia e delle Finanze; purtroppo, stando alle notizie di stampa, alcuni importanti economisti avrebbero rinunciato all’incarico.

Il Fmi prevede che lo shock energetico, causa di molti dei problemi sopra accennati, non sarà transitorio in quanto il riposizionamento delle forniture sarà comunque lungo e complesso. Per questo vi è un forte richiamo all’utilizzo con grande attenzione dei sussidi che devono essere davvero mirati e devono puntare a proteggere le imprese in difficoltà e soprattutto le famiglie più vulnerabili.



Le scelte economiche del nuovo governo dovrebbero muoversi su questa strada molto stretta, con grande attenzione alla grave situazione economica e sociale ed al contempo ad una politica fiscale particolarmente attenta.