Scuola, il diritto di sapere (e di vedere)

«Denuncerò gli autori del video». Questo l’annuncio della preside della scuola superiore in cui una violenta rissa fra studenti all’interno dell’istituto è stata registrata da qualcuno, che poi ha fatto circolare il filmato sui social (la notizia è stata riportata giovedì dalla Gazzetta). Viene da chiedersi: perché vuole denunciarli? Quale reato avrebbero commesso girando quel video? Ma, soprattutto, il fatto è avvenuto durante l’intervallo in una scuola pubblica, di fronte praticamente a tutti gli studenti: come si fa a stupirsi che qualcuno abbia ripreso quella scena? Chiunque l’avrebbe fatto. Un giornalista di sicuro l’avrebbe fatto, perché quella era una notizia; ma l’avrebbe fatto anche qualunque persona che avesse intuito che in quell’episodio c’era un fatto degno di nota, qualcosa che meritava di essere documentato, semplicemente perché non si poteva far finta di niente, aspettare che tutto finisse e basta.



Forse qualcuno confonde l’atteggiamento di chi ha realizzato quel filmato con quello di chi ha ripreso l’aggressione di una ragazzina trascinata nel bagno di un’altra scuola (anche questa è una notizia riferita dalla Gazzetta nei giorni scorsi).

In quest’ultimo caso il video fu fatto da qualcuno che ebbe una parte attiva (e quindi una responsabilità) in quell’agguato e con il preciso scopo di umiliare la vittima diffondendo il video sui social. Una situazione che, com’è ovvio, non può essere paragonata a quella di chi si trova ad essere testimone di una lite furibonda all’interno di una scuola, qualcosa che non dovrebbe mai avvenire e che giustamente ha ritenuto di immortalare, affinché rimanesse prova di quanto accaduto e tutti potessero sapere quello che succede e a quale livello può arrivare il disagio latente in tanti ragazzi.

La domanda, quindi, ritorna: che male c’è in ciò che hanno fatto gli autori di quel video? Anziché annunciare frettolosamente di denunciarli non sarebbe forse il caso di ringraziarli? In fondo, se non l’avessero fatto, la notizia di quel grave episodio non sarebbe mai arrivata agli organi di informazione, o, se anche fosse trapelata, non sarebbe giunta con la forza che invece le conferiscono quelle immagini così crude ed eloquenti. Era forse questo che si voleva? Far passare tutto sotto silenzio e lavare i panni sporchi in casa? Certi fatti spiacevoli, purtroppo, succedono. E di solito quando succedono – che piaccia o no – costituiscono delle notizie, che in quanto tali è giusto divulgare e, quando possibile, documentare con l’aiuto che la tecnologia oggi ci offre. Tutto questo può risultare piuttosto scomodo, tuttavia è evidente che l’interesse di qualcuno a non parlarne soccombe di fronte al diritto di molti a sapere.



Ricordiamoci del gesto che, proprio pochi giorni fa, ha deciso di compiere il presidente di una società sportiva parmigiana di fronte ai gravissimi insulti a sfondo razziale rivolti da alcuni genitori di propri giocatori a un ragazzino della squadra avversaria: anziché far finta di niente e lasciare che l’episodio svanisse nel nulla, ha messo tutto in piazza, scrivendo un lungo post in cui denunciava quanto accaduto e spiegava come un simile fatto sia contrario a tutti i valori che lui cerca quotidianamente di infondere nei propri ragazzi. Se fosse stato zitto e buono, probabilmente la notizia non sarebbe nemmeno arrivata alla ribalta della cronaca e da un certo punto di vista gli sarebbe anche convenuto. Invece ha preferito portarla lui stesso alla luce del sole, perché ha capito che non è nascondendo i problemi che li si risolve, ma fronteggiandoli con determinazione e trasparenza e, soprattutto, promuovendo un dibattito pubblico su di essi, affinché ci sia una presa di coscienza collettiva e, si spera, anche un miglioramento collettivo.



francesco.bandini@gazzettadiparma.it