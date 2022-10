La sovranità alimentare sembra fatta apposta per la food valley

Altro che nostalgie autarchiche! L’idea della “sovranità alimentare” che completa la denominazione del nuovo ministero dell’Agricoltura nel governo guidato da Giorgia Meloni è una idea eccellente. Punto e basta. Perché riporta al centro una delle vocazioni produttive e anche culturali assolutamente peculiari del nostro Paese, o “Nazione” che dir si voglia (e qui sarebbe auspicabile che, superando ogni anacronistico nominalismo ideologico, i due termini venissero finalmente assunti come pacificamente interscambiabili sia a destra che a sinistra). Perché anche un guru del pensiero progressista ed ecologista come Carlo Petrini l’ha definita senza mezzi termini «la nostra stella polare, un concetto per cui ci battiamo da anni».

E se proprio non bastasse l’opinione del fondatore di “Slow Food” a smentire i soliti incapaci per partito preso di giudicare dai fatti (come invece invitava a fare l’altra sera a “Che tempo che fa” quella nota reazionaria della Senatrice a vita Liliana Segre), ecco spuntare la notizia della recente costituzione a Bologna della “Rete per la Sovranità Alimentare”. Formata, da quel che si può apprendere semplicemente visitandone il sito, non da gagliardi manipoli di latifondisti in fez e camicia nera, bensì da decine di associazioni, gruppi di base e singoli produttori mossi dalla comune volontà di imprimere una svolta radicale al sistema corrente di produzione, distribuzione e consumo degli alimenti.

Sgombrato il terreno (si spera, ma senza farsi soverchie illusioni) dall’ideologia, resta naturalmente da vedere cosa saprà e soprattutto riuscirà a combinare in concreto il cognato della prima donna premier italiana nel posto già ricoperto durante il Secondo dopoguerra dal fior fiore della DC dei tempi d’oro (Segni, Fanfani, Medici, Rumor, Colombo, Ferrari Aggradi, lo stesso Bernardo Mattarella padre dell’attuale presidente della Repubblica) e, risalendo più indietro all’inizio degli anni ’20, da un “gigante” della nostra terra quale Giuseppe Micheli. Le prime dichiarazioni ufficiali di Francesco Lollobrigida - faccia da duro vagamente alla John Wayne, in linea con la fama di capo del “cerchio magico” della leader - lasciano però intendere che la direzione di marcia sia sostanzialmente quella giusta. Riassumendola per sommi capi: aumento della superficie coltivabile in Italia (fino a un milione di ettari in più, rispetto ai 10-12 milioni attuali); investimento nella ricerca e nella tutela delle biodiversità; opposizione aperta a quell’abominio (la definizione non è del ministro ma di chi scrive) chiamato “Nutriscore”, vale a dire l’etichettatura “a semaforo” tanto cara ai nostri amici franco-tedeschi e che, sotto una finta patina salutista, cela una trappola mortale per la dieta mediterranea e per buona parte dei prodotti targati “Made in Italy”. Infine e in continuità strategica con quest’ultimo punto, lotta senza quartiere all’”Italian sounding”: un flagello per non dire un cancro che, fra contraffazioni e taroccamenti di ogni genere, sottrae ogni anno al settore agroalimentare italiano qualcosa come 100 miliardi di euro. Penalizzando soprattutto il nostro export di cibo che, nonostante le eccellenti performance registrate durante il biennio “pandemico” 2020-2021 grazie in particolare al traino esercitato da vino, salumi e formaggi, resta incredibilmente al di sotto della media europea e distanziato di diversi punti dai livelli di Francia e Germania. Su tutto e tutti (compresi i nostri due maggiori competitor continentali), grava ora la guerra in Ucraina i cui riflessi (esplosione dei costi e di quelli energetici in particolare) vanno ad aggiungersi ai segnali già latenti di un progressivo cedimento del “sistema” ben riassunto dalla chiusura nell’ultimo decennio della metà delle stalle italiane (nel 1980 erano 80.000, oggi non superano le 26.000). Se si aggiunge la siccità, il panorama è completo. Tale da costringere anche i più distratti a riaccendere i riflettori su quello che è stato ed è uno dei “pilastri” portanti della nostra economia e della nostra stessa identità nazionale. E che, a maggior ragione con le sfide che abbiamo di fronte, non può essere abbandonato a una specie di lenta morte per soffocamento. Magari per fare posto a un finto “Parmigiano” fabbricato in Spagna o in Giappone e venduto su ebay, o a un delizioso “Prosciutto di Parma” stagionato in California.

Già perché, se c’è una terra che può rivendicare da sempre e a buon diritto di fare parte della ristretta cerchia planetaria della “Sovranità alimentare” con la “S” maiuscola, questa è proprio la Food Valley. Siamo, cioè, noi. Con tutto quel che ne consegue anche sotto il profilo della responsabilità e della fedeltà assoluta ai principi che, di generazione in generazione, ci hanno resi degni di fregiarci di un simile primato. Siamo, ovviamente, ancora alle dichiarazioni di intenti iniziali. Ma questa idea di coltivare più terra lottando al tempo stesso contro i falsi ha un sapore e un profumo che ben conosciamo. E che può aiutare l’Europa intera - quindi non un singolo Stato contrapposto autarchicamente agli altri - a recuperare una dimensione più umana. Finendo così per renderci più fattivamente vicini a quei popoli - a cominciare da quello ucraino che in pochi mesi ha visto andare in fumo le proprie immense risorse di grano e mais - che lottano disperatamente per salvare il

bene alla fine più vitale e prezioso. La loro ed anche la “nostra” - giacché di ogni uomo e di ogni

donna non importa di quale razza, colore e nazionalità - terra, appunto.