Le sfide globali per l'Europa

L'Unione Europea rappresenta, per unanime giudizio, un esperimento istituzionale unico e difficilmente incasellabile nei modelli tradizionali, con perimetro e struttura in continua evoluzione, fra lunghe pause e momenti di repentina accelerazione. In che direzione sta andando e, soprattutto, dovrebbe andare, nell’attuale contesto geopolitico, che configura un vero e proprio tornante della storia? Forse, per affrontare una questione di così ambiziosa portata, sarebbe utile ed opportuno prendere le mosse dal sentiment che si è diffuso negli anni più recenti tra i cittadini europei. Dopo la pandemia, la percezione di Europa pare radicalmente cambiata: prima, le voci critiche ritenevano le istituzioni europee un vulnus alla sovranità ed agli interessi nazionali; una gabbia che li limitava, a favore di entità «altre» (i burocrati di Bruxelles, le solite nazioni dominanti, la finanza…). Da qui le diffuse pulsioni centrifughe: no Euro, Italexit, eccetera: meno Europa, insomma.

I recenti shock Covid e invasione della Ucraina hanno profondamente mutato la percezione: solo uniti è possibile affrontare sfide globali. Perché l’Europa è così lenta nell’adottare politiche energetiche e strutture difensive comuni?

Questa, semmai, l’istanza critica più diffusa, che all’opposto va in direzione di una richiesta di più Europa, più rapida e solidale.

Da qui, dunque, è opportuno prendere le mosse rispetto al dibattito circa il futuro istituzionale dell’Europa ed alle contrapposte visioni di Europa federale, cioè di un vero e proprio ente sovranazionale, come Stati Uniti o Svizzera; ovvero di Europa confederata, in cui i singoli Stati mantengono ampia sovranità, accentrando solo istanze unanimemente condivise con precedenti storici rappresentati dalle varie Leghe sorte in Italia ed in Europa soprattutto nel periodo rinascimentale.

Come detto, l’attuale modello europeo è un unicum ibrido: il Parlamento Europeo rappresenta unitariamente tutti i suoi cittadini, ma sulle decisioni cruciali occorre, come nelle antiche Leghe, l’unanimità: così, come ben noto ed attuale, sulla politica energetica e sulla politica estera ogni singolo Stato ha diritto di veto. A ciò si aggiunga che il modello è a geometria variabile: basti pensare che solo per i Paesi dell’area Euro la politica monetaria è accentrata nella BCE.



Oggi, a fronte della conclamata necessità di un'Europa più unita ed efficace, la sua configurazione «a metà del guado» rischia di perpetuare lentezze e scarsa incisività nelle sue azioni, e quindi crescente scetticismo sul suo futuro. D’altra parte, proprio la crescente e diffusa domanda di più Europa da parte dei suoi cittadini può e deve rappresentare una straordinaria, imperdibile occasione di forte accelerazione verso una condivisa evoluzione della sua struttura istituzionale. Occorre accantonare gli stereotipi («Super Stato» versus «Europa delle Nazioni»), forieri di sterili contrapposizioni ideologiche, bensì agire rapidamente all’insegna del pragmatismo.

È infatti un dato di realtà che vi siano istanze di natura globale (politica estera; difesa; energia; ambiente; sanità; sicurezza informatica) che impongono un accentramento delle decisioni, col superamento del criterio dell’unanimità. Altre invece - si pensi, solo a titolo di esempio, alle politiche agricole, che a tutt’oggi assorbono il quaranta per cento del bilancio europeo - che potrebbero essere molto più ampiamente lasciate all’autonomia dei singoli Paesi membri.

Dopotutto, poco importa che la assoluta peculiarità della struttura istituzionale europea ne impedisca, anche in futuro, una precisa classificazione fra le due tipiche definizioni di federazione ovvero di confederazione. La variabilità delle sue geometrie, che a ben vedere le ha consentito di adattarsi, nel corso della sua ormai lunga vita, ai cambiamenti della storia, forse, anziché costituirne un punto di debolezza, ne può rappresentare un originale e moderno potenziale di successo.

Marco Ziliotti