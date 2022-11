Il prodigio di Lula

«Hanno cercato di seppellirmi vivo», ha detto Luiz Inácio Lula da Silva nel suo primo discorso da presidente del Brasile, ma «ho avuto un processo di resurrezione. Sono qui per governare il Paese in un momento molto difficile, ma riusciremo a trovare le risposte». E in effetti la resurrezione di Lula, se non è gloriosa come quella di un novello Cristo è almeno paragonabile a quella prodigiosa di Lazzaro. Lula, infatti, dopo due mandati come presidente (dal 2003 al 2010), è stato assente per 12 anni dalla scena politica da quando l'inchiesta Lava Jato, la «mani pulite» brasiliana lo travolse facendolo finire in carcere per 18 mesi, seppellendolo sotto un mare di accuse che alla fine non hanno retto ai vari gradi di giudizio e che è stato chiuso solo Il 7 marzo 2021 quando Lula è stato prosciolto da ogni accusa dal Tribunale supremo federale del Brasile, tornando quindi eleggibile e riacquisendo i suoi diritti politici. Non è da tutti ritornare in sella dopo il carcere e la gogna mediatica a cui è stato sottoposto Lula. Certe cose ti macchiano anche se ne esci pulito, soprattutto se i tuoi avversari – con una campagna mediatica che chiamare spregiudicata è un eufemismo – continuano a chiamarti «ladro». Un classico trucco della serie «anche se sono false accuse, alla fine ti resta addosso qualche schizzo di fango».

Durante questa assenza forzata il Brasile ha scelto come presidente Jair Messias Bolsonaro, anche lui un politico non tradizionale come Lula. Ma di segno completamente opposto. Antiabortista, contrario all’identità di genere e alla legalizzazione delle droghe, difensore della famiglia tradizionale e del possesso di armi da fuoco, l’ex capitano dell’esercito di 67 anni aveva condotto la campagna elettorale in nome del motto di «Dio, patria e famiglia». Appoggiato dalla chiesa evangelica, dall’agrobusiness e dalla destra conservatrice, l’ex paracadutista è arrivato a palazzo Planalto – la sede della presidenza brasiliana – il primo gennaio 2019 dopo aver vinto al ballottaggio come candidato del Partito social-liberale (Psl, di destra) contro il candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), Fernando Haddad. Una vittoria inaspettata, arrivata dopo un attentato nel quale ha rischiato di morire, come inaspettata è stata la resilienza con cui è riuscito a contrastare fino all’ultimo il ritorno di Lula. Lascia dietro di sé un quadriennio non esaltante. Il suo esecutivo si è caratterizzato, tra gli altri aspetti, per la forte presenza di ministri con un background militare, una cosa vista con sospetto in un Paese come il Brasile che ha sofferto una lunga dittatura militare. Le opposizioni lo hanno accusato di portare avanti una politica antiambientalista e contro le popolazioni indigene. Anche la sua risposta alla pandemia di coronavirus è stata criticata, tanto da essere additato come «negazionista» per la sua personale contrarietà ai vaccini. Eppure, nonostante gli errori e le polemiche, Bolsonaro – e il «bolsonarismo» –sono destinati a durare, se non altro perché l’ex presidente e il suo partito controllano il parlamento brasiliano e hanno aumentato il numero dei governatori. E quasi la metà del Paese è con lui.

Quindi il compito di «Lazzaro» Lula non sarà semplice. L’idea è quella di riprendere le politiche sociali di un tempo, quelle grazie a cui – con l’auto di un ciclo economico favorevole – il Brasile ha fatto grandi passi verso l’uscita della povertà. Ma non abbastanza, visto che si tratta ancora di un Paese in cui la ricchezza è distribuita in modo assolutamente diseguale: dove i ricchi sono molto ricchi e i poveri molto poveri e rischiano di diventarlo sempre di più. Però, con un’economia in crisi in tutto il mondo, e, bisogna dirlo, con il processo di globalizzazione si sta fermando, queste politiche sono sempre più difficili da intraprendere, perché i vincoli di bilancio valgono per tutti. In più la coalizione che sostiene Lula questa volta è molto più «centrista» e quindi meno propensa a politiche di redistribuzione più o meno radicali. Resta di dire che Lula è un politico pragmatico e ha una grande capacità di mediazione. Che questa volta dovrà utilizzare in pieno. In ogni caso saranno 4 anni complicati per lui e per il Brasile. Ma per uno che è «risorto» i miracoli sono all’ordine del giorno.