Le difficoltà di Xi Jinping

Alcuni anni fa in tanti si innamorarono della Cina. Incluso il governo di allora - il primo governo Conte - che con grande entusiasmo siglarono un accordo speciale con la Cina, tra lo stupore generale degli altri governi europei. Ci si era innamorati della Cina perché, è vero che era guidata da un governo autoritario (per usare un eufemismo gentile), ma la Cina volava sull’onda di una crescita straordinaria (oltre l’8% per 30 anni), era diventata un concorrente planetario degli Stati Uniti (gli odiati alleati), ma soprattutto era un paese dove ci si affermava per i propri meriti. In Cina il merito vinceva sulla tradizione latina delle relazioni previlegiate. Tuttavia, le conclusioni del recentissimo Congresso del partito Comunista Cinese hanno rivelato un contesto politico molto diverso.

Il Presidente Xi Jinping è stato rieletto per la terza volta (in vista della quarta rielezione tra 5 anni), in contrasto con la regola voluta da Deng Xiaoping (che fissava il massimo di 2 mandati); soprattutto -per impedire le degenerazioni dei tempi di Mao- in contrasto con la disposizione di bloccare la concentrazione di tutto il potere nelle mani di un uomo solo.

Da oggi il Presidente Xi controlla tutto attraverso la selezione dei capi, nelle forze armate, nelle agenzie della sicurezza, nell’organizzazione statale, nei mezzi di propaganda.

La Cina si opporrà con risolutezza all’indipendenza di Taiwan, pur auspicando un futuro di pace e di sviluppo, nella prospettiva di opportunità strategiche per il raggiungimento degli obiettivi nazionali. Un misto di trionfalismo e preoccupazione per la turbolenza dei tempi. Fissato il proprio controllo su tutto, il Presidente Xi ha predisposto la necessità di un ringiovanimento nazionale, con alcune stranezze per la totale assenza del criterio del merito in queste scelte.

Nessuna donna riveste incarichi ai vertici del partito. I giovani della Lega comunista sono fuori dalla leadership del Partito. Il nuovo premier Li Qiang, protetto da Xi, non ha esperienza ne merito del suo nuovo incarico. Sia Li Qiang che il suo vice Ding Xuexiang sono giovani, ma senza esperienza diretta nelle funzioni di governo. Al vertice militare, responsabili del confronto con Taiwan, sono stati nominati due ultrasettantenni, ovviamente di fiducia.

Sul piano economico i 10 anni di Xi hanno registrato aspetti positivi ed altri meno, che rendono il decennio meno entusiasmante di quelli precedenti. Gli investimenti sono stati superiori al 40%, ma -questo è importante- i nuovi investimenti hanno portato una crescita del PIL più bassa, dal 13% del 2007 al 5% del 2021. Nel frattempo, il debito totale della Cina è passato dal 150% del PIL all’attuale 350%, di cui il 270 del settore privato. Il risparmio è elevato al 40% (uguale all’investimento), ma solo per il 20% proviene dal risparmio privato delle famiglie. Molti investimenti sono finiti nel settore delle costruzioni, sovra indebitate, con l’elevatissimo rischio delle insolvenze. Nel 2022 i profitti del settore industriale sono crollati ad un meno 7%, nonostante un aumento del fatturato del 6%.

Chi all’inizio del periodo di Xi Jinping avesse investito in dollari nella borsa cinese, a distanza di 10 anni (sempre in dollari) avrebbe perso soldi. Come ha detto il vecchio premier Wen Jiabao, l’economia cinese è “instabile, squilibrata, non-coordinata ed insostenibile”.

Il reddito disponibile delle famiglie è comunque basso rispetto al PIL, sul 60%. Quota che deve crescere se si vuole assicurare uno sviluppo sano nel lungo periodo.

Questo finora non è stato possibile per la corruzione diffusa, gli interventi arbitrari nel business privato, gli sprechi nel settore pubblico. Senza citare la lotta contro il Covid, drastica e fallimentare, anche per il motivo che il vaccino cinese ha dimostrato di non essere efficace.

Resta insoluto il problema della politica ambientale, con le enormi emissioni di diossido di carbonio del suo sistema industriale -problema peraltro riconosciuto dal Presidente Xi.

Come nel caso di tutti gli stati autoritari, quando le cose non vanno come si sperava, il capo pretende il controllo su tutto, la rivitalizzazione del partito, e l’ampliamento della propria influenza.

Purtroppo il futuro della Cina, per la sua enorme estensione e popolazione, riguarda non solo la Cina, ma tutto il resto del mondo.