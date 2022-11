Il caso “farfalle” e lo sport malato

Tanti, troppi, i racconti che si sono susseguiti negli ultimi giorni: rivelazioni sconcertanti che hanno scoperchiato il vaso di Pandora su ciò che sta dietro al mondo dorato delle “farfalle” azzurre di ginnastica ritmica, fatto di sorrisi, costumi luccicanti e grandi successi. Tengono banco le denunce di ex ginnaste vessate per anni dalle allenatrici, ossessionate dal peso e dall'immagine, entrate nel tunnel della depressione e dei disturbi alimentari. Le indagini da parte della magistratura e delle autorità sportive faranno chiarezza, ma il sospetto che si tratti solo della punta di un iceberg, di una pratica diffusa non solo nella ginnastica e ai massimi livelli agonistici è più che plausibile.

Si sa, lo sport è disciplina e sacrifici, ma quando si oltrepassa la linea del rigore e si sconfina nella violenza psicologica, due domande bisogna farsele. Siamo sicuri che per primeggiare sugli altri si debba trasformare la vita in un'ossessione? Chi l'ha detto che l'unico modo per forgiare i corpi e le menti degli atleti sia il metodo del sergente di Full Metal Jacket?

Chi ha avuto il coraggio di sollevare il polverone parla di umiliazioni, privazioni e insulti sulla bilancia decine di volte al giorno.

Ed è così che si inizia a saltare anche la colazione e a calcolare che un bicchiere d'acqua a volte vale 200 grammi. Arrivano i primi svenimenti nell'indifferenza dello staff e nel silenzio. Un'altra testimonianza arriva da una quattordicenne all'epoca dei fatti: quando si lamentava non solo l'allenatrice minimizzava, ma instillava il senso colpa, rinfacciandole il denaro che si stava investendo su di lei. Questa ragazzina per due volte ha pensato al suicidio e ancora oggi porta le cicatrici di ciò che ha vissuto. Tra le accusatrici c'è anche chi è stata campionessa del mondo a 18 anni e non riesce a togliersi dalla testa l'immagine dell'allenatore che alla mensa federale la offese pesantemente perché stava mangiando una pera. Lei ha vinto tanto, ma sarebbe disposta a restituire tutte le medaglie per avere indietro la serenità. Successi e primati, ma a che prezzo? Siamo di fronte al prodotto di un sistema che ha espulso il divertimento dallo sport per immettere anche lì un'idea malata della competitività, una devianza che intossica già tanti altri luoghi del nostro vivere. Quanti saranno i maestri ossessionati dal corpo al punto di arrivare a bullizzare una ragazzina soltanto perché sta addentando un frutto? Siamo davvero sicuri che la perfezione sia un valore da perseguire ad ogni costo?

Questa forsennata corsa alle medaglie, questa esasperazione degli allenatori, anche poggiata sul falso presupposto che l’essere stato atleta possa sostituire competenze manageriali, ha finito per selezionare una classe di tecnici del tutto scollata dai valori dello sport.

Non serve un corso di formazione riparatore – come è stato annunciato – per colmare un gap culturale come quello che la vicenda ha mostrato. Occorrono nuove fondamenta, una presa di coscienza generalizzata. Le medaglie non sono un fine, semmai un mezzo. Lo sport è competizione sana, non malata. Questo concetto deve essere ben chiaro ad allenatori e genitori, troppo spesso accecati dalle ambizioni e dalle frustrazioni personali.