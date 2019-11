La lettera: 'Un'azione legale per le auto rimosse allo scambiatore Nord'

Egregio direttore,

il giorno sabato 9 novembre scorso, dal parcheggio scambiatore Nord di fianco al casello autostradale, sono state prelevate dal carro attrezzi una cinquantina di automobili, il tutto per rendere disponibile il posteggio per i tifosi di calcio della squadra della Roma, la quale avrebbe giocato al Tardini domenica pomeriggio alle ore 18. Il cartello fisso recita «sosta vietata in tutto il parcheggio in occasione delle partite di calcio», ma non specifica quando le auto vengono rimosse. Purtroppo ho posteggiato allo scambiatore in quanto mi sono recata per lavoro in altra città con un altro mezzo e al mio ritorno

l'amara sorpresa di non trovare l'automobile che ho potuto ritirare dopo aver pagato un conto salato al deposito di via Martinella. Di questo il Suo giornale ha dato notizia in

data 10/11/2019 con ampio risalto a pagina 7.

Scrivo per poter chiedere tramite la Gazzetta, a coloro ai quali è stata sottratta l'automobile, di contattarmi all'indirizzo mail donatellaraiti@yahoo.it al fine di valutare l'opportunità ad intraprendere azioni a nostra tutela.