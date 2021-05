Costanza, 7 anni, e il suo papà: "Ma che fine hanno fatto i bif a Parma?"

Egr direttore,

venerdi pomeriggio, uscita da scuola, in pieno centro storico, ho chiesto al mio papà di comperarmi un ghiacciolo. Faceva caldo e poi al mio papà piacciono molto: quando era piccolo li chiamava BIF. Abbiamo girato un'ora e mezzo, in tutto il centro. Non abbiamo trovato nemmeno un bar che aveva i ghiaccioli!!!! Quelli di ghiaccio, belli freddi. C'erano sorbetti superbiologici, che ti si spaccano al primo morso, con quei gusti strani: mango, papaia, frutto della passione. Io volevo solo un BIF, alla menta!!! Non sono riuscita a trovarlo!!!

Una città a misura di bambino- ha detto il mio papa'. Io non so che cosa vuole dire, ma era arrabbiato. Che fine hanno fatto i BIF? In fondo, era una semplice richiesta per stare un pomeriggio fuori con il mio papa'.

Costanza - 7 anni