Uniti vince Parma, il dado è tratto: sarà Michele Guerra il candidato sindaco

"Uniti Vince Parma" accoglie la disponibilità di Michele Guerra a candidarsi a guida della coalizione di Centro Sinistra, civica, progressista e riformista, come Sindaco della città di Parma. Questo è quanto emerso dal tavolo di Centrosinistra, che si è riunito sabato mattina al Cubo di via Spezia.

Nelle prossime ore la Coalizione incontrerà Michele Guerra per un riscontro sul merito dei principali temi concreti e caratterizzanti la proposta di governo della città, a partire dal documento programmatico elaborato durante il lavoro degli ultimi mesi."

Questo l'annuncio ufficiale della coalizione.