Costi inaugura la sede

Il primo a candidarsi sindaco e il primo anche ad inaugurare una sede elettorale. Dario Costi ieri mattina ha tagliato il nastro del suo quartier generale in piazzale Boito. «È una sede a metà strada tra il centro storico monumentale e l'Oltretorrente. È vicina al Conservatorio, una grande istituzione forse non valorizzata al massimo», spiega il candidato sindaco civico, davanti al gruppo di sostenitori, fra cui molti ex Civiltà parmigiana, oltre al gruppo di Azione, guidato da Massimo Pinardi.

«C'è una città da ricucire e ci sono persone che devono ritrovarsi. Dobbiamo immaginare una nuova dimensione urbana», afferma il candidato, prima di enunciare i sei campi d'azione del suo programma: rigenerazione urbana, culture, identità e sviluppo, idee dei giovani, salute, sociale e sport, sicurezza e infine quartieri, commercio e decoro.

«Le mie tre parole chiave sono comunità, partecipazione e progetto», chiarisce Costi che a proposito di partecipazione afferma: «Deve diventare una regola, perché questa è una città che non ha mai condiviso le scelte strategiche».

La sede servirà anche a questo: organizzare tavoli di discussione con vari esperti ed ascoltare i cittadini. Infatti resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, ospitando eventi, presentazioni e incontri aperti al pubblico.

«Tra quattro settimane, qui all'aperto, faremo una mostra in cui rappresenteremo le azioni dei vari tavoli di lavoro. Mostreremo la città del futuro».

