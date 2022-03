La Roberti scende in campo «Siamo l'alternativa reale»

Dai banchi della minoranza alla corsa come candidata sindaca per la lista Parma città pubblica. Roberta Roberti ieri mattina, dal parco di via Bizzozero e davanti a una settantina di persone, ha annunciato le ragioni della sua discesa in campo. «C'è la necessità di dare a Parma un'alternativa reale per il governo della città. Un'alternativa che non vediamo comparire in nessuna delle proposte che finora sono state avanzate dagli schieramenti principali».

Ambiente, città solidale e mobilità sostenibile sono fra i punti cardine della proposta della Roberti. «Speravo che questo percorso potesse essere allargato anche ad altri soggetti politici, ma a un certo punto siamo stati costretti a fare una scelta», afferma in tono determinato. E la scelta coinvolge «quella parte di città che ha idee molto chiare sulle quali non scende a compromessi». Ma nemmeno a combattere «battaglie fini a se stesse».

Seconda candidata in campo, vuole portare in campagna elettorale «quello sguardo femminile inteso come cambio di paradigma nei confronti della cura della città e del territorio».

P.Dall.