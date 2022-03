Calenda a Parma (per sostenere Costi): "L'alleanza tra il Pd e effetto Parma è del tutto innaturale"

Carlo Calenda ha aperto la campagna elettorale di Azione a sostegno di Dario Costi con un incontro in Piazza Steccata con domande e risposte dei cittadini. E ha annunciato che tutta la campagna sarà all’insegna del massimo coinvolgimento delle persone: "Ho sostenuto Bonacini alle elezioni regionali ma visto come stanno andando le cose se fossi un parmigiano non so se lo avrei votato. L’alleanza tra il PD e effetto Parma è del tutto innaturale. Non si capisce come un esponente della giunta Pizzarotti posso allearsi con chi per cinque anni gli ha fatto opposizione. Con Costi presentiamo un progetto chiaro per la città di Parma con progetti da fare e senza dover rendere conto a nessuno fuori dalla città credo che gli elettori possono apprezzarlo e comprendere che si tratta di un candidato non improvvisato con alle spalle un percorso di qualche anno di studio dei problemi della città".