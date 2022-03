Boccia (Pd): "Con Guerra progetto radicalmente nuovo, con Vignali e la destra si torna al passato"

Il Pd schiera i vertici nazionali e locali per dare il via alla campagna elettorale. Al circolo Colombofili questa sera (25 marzo) c’erano Francesco Boccia, responsabile nazionale enti locali, e il segretario regionale Luigi Tosiani.

“Progetto radicalmente nuovo”, dice Boccia parlando della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura Michele Guerra, presente all’incontro.

"Chi non sostiene Guerra e pensa di non essere di destra deve sapere che non schierandosi aiuta la destra che ritorna al passato remoto con Vignali", ha aggiunto Boccia in una nota.