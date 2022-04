Marco Adorni è il nono candidato sindaco

Si è presentato alla città Marco Adorni, candidato sindaco con la lista «L’Altra Parma». Adorni è sostenuto da un’area eterogenea: il movimento «Io Apro - Rinascimento» di Vittorio Sgarbi, Alternativa del deputato Pino Cabras, Ancora Italia, Riconquistare l’Italia, Italia Unita e il Partito Comunista di Marco Rizzo.



«Lavoriamo per puntare a qualcosa di altro, come dice il nome della lista - ha spiegato Adorni -. La città è stata abbandonata. Noi vogliamo portare la politica fuori dal palazzo e parlare alle esigenze delle classi popolari. Come? Rioccupando gli spazi abbandonati dalla politica in questi anni stando in mezzo alla gente». Al fianco di Adorni presenti Umberto Carriera e Momi El Hawi, segretario nazionale e vicepresidente di «Io Apro - Rinascimento».



Riccardo Zinelli